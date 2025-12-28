Астрологиня назвала знаки зодіаку, під якими найчастіше народжуються нещирі люди

Гороскоп від астрологині / © Credits

У спілкуванні ми надто багато приховуємо одне від одного або видаємо бажане за дійсне, тобто знову ж таки лукавимо.

Але якщо більша частина з нас робить це час від часу, то є й ті, для кого лукавість — їхня звична поведінка. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, під якими найчастіше народжуються нещирі люди.

Близнята

Близнята часто говорять не те, що думають, оскільки вони й самі не знають, який у них погляд на той чи інший предмет: сьогодні він у них один, а завтра — інший. Саме тому вони висловлюють найрізноманітніші — часом протилежні — судження, що й породжує в інших думку про те, що вони — нещирі.

Рак

Раки дуже бояться когось образити, тому перестраховуються, кажучи те, що не думають. Через це представники цього — м’якого й сором’язливого — знака часто лукавлять, що справляє на інших — особливо на тих, хто знає правду — враження нещирості, яка, втім, зовсім не така нешкідлива, як може здатися.

Терези

Терези часто лукавлять через бажання подобатися всім без винятку, саме тому — через острах когось образити — вони часто говорять не те, що думають, а те, що хоче почути їхній співрозмовник. Найчастіше їхня нещирість виявляється у компліментах, які вони роздають праворуч і ліворуч, а ті, кому вони призначені, цього не помічають.

