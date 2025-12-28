ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, під якими найчастіше народжуються нещирі люди

Щирість завжди була великою рідкістю у спілкуванні між людьми, і в наш час вона зустрічається не частіше, ніж зазвичай.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп від астрологині / © Credits

У спілкуванні ми надто багато приховуємо одне від одного або видаємо бажане за дійсне, тобто знову ж таки лукавимо.

Але якщо більша частина з нас робить це час від часу, то є й ті, для кого лукавість — їхня звична поведінка. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, під якими найчастіше народжуються нещирі люди.

Близнята

Близнята часто говорять не те, що думають, оскільки вони й самі не знають, який у них погляд на той чи інший предмет: сьогодні він у них один, а завтра — інший. Саме тому вони висловлюють найрізноманітніші — часом протилежні — судження, що й породжує в інших думку про те, що вони — нещирі.

Рак

Раки дуже бояться когось образити, тому перестраховуються, кажучи те, що не думають. Через це представники цього — м’якого й сором’язливого — знака часто лукавлять, що справляє на інших — особливо на тих, хто знає правду — враження нещирості, яка, втім, зовсім не така нешкідлива, як може здатися.

Терези

Терези часто лукавлять через бажання подобатися всім без винятку, саме тому — через острах когось образити — вони часто говорять не те, що думають, а те, що хоче почути їхній співрозмовник. Найчастіше їхня нещирість виявляється у компліментах, які вони роздають праворуч і ліворуч, а ті, кому вони призначені, цього не помічають.

Читайте також:

Дата публікації
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie