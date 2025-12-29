Кельтський гороскоп дерев на 29 грудня 2025 року: день зведення балансу і тихих рішень

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Це день внутрішнього балансу між підсумками і майбутнім. Активних дій уже не потребується, але з’являється ясність: що забрати з собою далі, а що залишити в завершеному циклі.

Кельтські дерева 29 грудня допомагають знайти рівновагу між серцем і розумом, між прийняттям і готовністю до нового.

Гороскоп на 29 грудня 2025 року

Овен — Дуб

Опора, відповідальність, внутрішня сила.

Прогноз: Ви ясно бачите результат своїх зусиль. День допомагає прийняти власну силу без потреби щось доводити.

Телець — Каштан

Рівновага, справедливість, внутрішній порядок.

Прогноз: Вам важливо відчути чесність у всьому. День підходить для спокійних рішень і відновлення балансу.

Близнята — Береза

Очищення, ясність, новий погляд.

Прогноз: Ви легко відпускаєте зайве. День допомагає звільнити простір для нових ідей.

Рак — Яблуня

Тепло, турбота, емоційне прийняття.

Прогноз: День м’який і підтримуючий. Добре провести час із близькими або створити затишок для себе.

Лев — Кедр

Гідність, внутрішня цілісність.

Прогноз: Ви відчуваєте себе впевнено без зовнішнього підтвердження. День про самоповагу і спокій.

Діва — Граб

Зосередженість, дисципліна, порядок.

Прогноз: Ви легко структуруєте думки й справи. Гарний день для фінального впорядкування.

Терези — Олива

Мир, гармонія, примирення.

Прогноз: День допомагає відпустити внутрішні коливання. Баланс стає природним станом.

Скорпіон — Терн

Межі, захист, зібраність.

Прогноз: Ви чітко знаєте, що для вас неприйнятне. День допомагає зберегти енергію і внутрішню цілісність.

Стрілець — Ясен

Розуміння шляху, перспектива.

Прогноз: Ви ясно бачите напрямок руху. Навіть без дій це дає впевненість і спокій.

Козоріг — Сосна

Витривалість, стабільність, спокій.

Прогноз: День підтримує відновлення сил. Ви повільно, але надійно завершуєте рік.

Водолій — Плющ

Зв’язок, вірність, підтримка.

Прогноз: Ви відчуваєте, хто справді залишається поруч. День для зміцнення важливих зв’язків.

Риби — Верба

Інтуїція, чутливість, прийняття.

Прогноз: Ви тонко відчуваєте емоційний фон дня. Добре довіряти внутрішнім відчуттям і не поспішати.

29 грудня — день внутрішнього балансу перед фіналом року. Кельтські дерева допомагають прийняти зроблене, зберегти спокій і не форсувати майбутнє. Це час, коли ясність приходить сама — без зусиль.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Останній місяць року обіцяє бути найвидовищнішим для любителів астрономії. Грудень подарує нам яскравий парад планет, прощання з міжзоряною кометою, містичний супермісяць та один з найпотужніших метеорних дощів, який цього разу не затьмарить місячне сяйво.