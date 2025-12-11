Таропрогноз на грудень 2025 року для всіх знаків зодіаку

Карти Таро / © ТСН.ua

Останній місяць року завжди приносить підбиття підсумків, потребу упорядкувати життя та визначити майбутній курс. Таро на грудень 2025 року показує стратегічні зміни, важливі внутрішні інсайти та енергетичні ключі, які допоможуть завершити рік у правильному ритмі. Деякі знаки отримають потужний поштовх до дій, інші — заспокоєння та підтримку, а хтось — знаковий вибір, який вплине на подальші місяці.

Нижче — докладний прогноз для кожного знака.

Прогноз Таро на грудень 2025 року

Овен — Туз Мечів

Час ясності й нових рішень. Ви усвідомлюєте те, що раніше було прихованим, і готові ставити чіткі межі. Місяць сприяє переговорам, документам, початку нових інтелектуальних або професійних проєктів.

Телець — Імператриця

Грудень наповнює життєві процеси плодючістю й теплом. У фінансах можливе зростання, у стосунках — гармонія. Дуже ресурсний період, коли ви отримуєте підтримку та формуєте стабільність.

Близнята — Колісниця

Місяць прориву, перемог і прискорення. Ви берете ситуацію під контроль і впевнено рухаєтесь до мети. Можливі подорожі, зміна напрямку або реалізація важливого задуму.

Рак — Четвірка Жезлів

Грудень приносить відчуття дому, стабільності та святкової підтримки. Завершуються важливі етапи, з’являється тверда опора. Добре час для родинних справ, відпочинку та відновлення.

Лев — Сила

Ви проходите місяць з внутрішньою міццю та впевненістю. Карта вказує на самоконтроль, мудрість у стосунках і здатність долати труднощі без агресії. Чудовий час для великих кроків.

Діва — Відлюдник

Грудень стане періодом мудрого уповільнення. Ви аналізуєте пройдений шлях, будуєте нове бачення та шукаєте глибші відповіді. Ідеальний час для навчання, закриття старих питань і постановки реалістичних планів.

Терези — Закохані

Перед вами важливий вибір: у стосунках, у партнерстві чи у довгострокових рішеннях. Грудень вимагає чесності з собою та гармонії у взаємодії з іншими. Можуть виникнути нові союзи або примирення.

Скорпіон — Сімка Мечів

Місяць стратегічних дій. Варто бути уважними до прихованої інформації або маніпуляцій. Ця карта закликає діяти обережно, розумно і на основі фактів. Уникайте необачних рішень.

Стрілець — Зірка

Надзвичайно світлий і натхненний період. Зірка повертає віру в себе, мрії та можливості. Успіх стає реальнішим, приходять добрі новини, і ви бачите перспективу на наступний рік.

Козоріг — Ієрофант

Грудень приносить порядок, структуру, навчання та офіційні процеси. Ви встановлюєте правила, закладаєте фундамент і працюєте над стабільністю. Час звернутися до традицій та мудрих порад.

Водолій — Паж Кубків

М’який, емоційно відкритий місяць. Ви можете закохатися, знайти нове хобі або отримати приємний творчий імпульс. Карта віщує легкість, інтуїцію та несподівані радості.

Риби — Десятка Кубків

Місяць гармонії, любові та емоційного благополуччя. Родина, партнерство, спільні цілі — усе це приносить тепло та внутрішній спокій. Ви завершуєте рік у стані душевної повноти.

Грудень 2025 року вказує на ключові переходи: ясність і рішення для одних, глибока робота з внутрішнім світом — для інших, а для когось — натхнення, спокій і відчуття завершеності. Карти дають чіткий орієнтир: завершити рік варто усвідомлено, не поспішаючи, слухаючи внутрішній голос та обираючи те, що зміцнює ваш шлях у 2026 році.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Останній місяць року обіцяє бути найвидовищнішим для любителів астрономії. Грудень подарує нам яскравий парад планет, прощання з міжзоряною кометою, містичний супермісяць та один з найпотужніших метеорних дощів, який цього разу не затьмарить місячне сяйво.