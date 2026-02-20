Шесть знаков китайского зодиака, которые привлекут деньги 20 февраля

Китайский гороскоп / © Unsplash

Реклама

20 февраля 2026 года шесть знаков китайского гороскопа могут рассчитывать на финансовые сдвиги. Пятница пройдет под знаком Дня закрытых дел Деревянного Быка — периода, который способствует завершению процессов, подведению итогов и консолидации результатов.

Об этом сообщило издание Yourtango.

Атмосфера первой недели года Огненной Лошади считается заземляющей: неопределенные вопросы получают четкость, а договоренности — конкретные очертания. Для части знаков это будет означать реальные шаги к стабильности и доходам.

Реклама

Бик

Для представителей этого знака день будет иметь особое значение. Сосредоточенность поможет поставить точку в деле, над которым продолжались усилия. Окончательный шаг — письмо, звонок или подпись — даст ощущение завершения. Подтверждение договоренностей может поступить уже к концу дня, а финансовый эффект ожидается в ближайшие недели.

Дракон

Драконам придется определиться с приоритетами. Вместо нескольких направлений одновременно они выберут одно — и это снимет напряжение. Концентрация на конкретной цели поможет выстроить практическую стратегию долгосрочного благополучия.

Петух

Внимание к деталям станет ключом к успеху. Небольшое исправление или вовремя замеченная мелочь может принести неожиданную выгоду. К вечеру появится ощущение упорядоченности и большей уверенности в финансовых вопросах.

Тигр

Луна Металлического Тигра подталкивает к решительности. В пятницу Тигры решатся на шаг, который долго откладывали. Это решение уменьшит тревогу относительно денег и придаст ощущение контроля над ситуацией.

Реклама

Кролик

Завершение дела, долго остававшегося открытым, принесет облегчение. После этого возможен быстрый ответ или реакция, которая откроет перспективу дополнительного дохода. День станет примером того, как дисциплина дает практический результат.

Свинья

Для Свиней 20 февраля может ознаменоваться признанием их усилий. Благодарность — в виде подарка или финансового поощрения — станет подтверждением того, что вложенный ресурс не был напрасным. Это задаст позитивный тон на ближайшие дни.

Напомним, астрологи предупредили, что 20 февраля — день, когда любые вопросы — делового и профессионального характера — будут решаться не только успешно, но и максимально быстро.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.