Что делать, если часть отказывается признать гибель военного: объяснение адвоката

В Украине случаются ситуации, когда военная часть не признает защитника погибшим, если его тело не найдено. В таком случае он официально считается пропавшим без вести. Впрочем, родственники могут добиться установления факта гибели через суд.

Об этом рассказал военный адвокат Роман Лихачев.

Почему не признают гибель без тела

Часто тело военного невозможно забрать с поля боя — например, из-за активных боевых действий или оккупации территории. В этих случаях военные части действуют осторожно и не спешат признавать бойца погибшим.

Как объясняет адвокат, это связано с рисками ошибки.

«Ну, вы понимаете, могут быть разные вещи. Завтра военнослужащий появится и будет виновата военная часть. В этом случае только в судебном порядке нужно устанавливать факт гибели», — пояснил специалист.

Как действовать родственникам

Если есть основания полагать, что военный погиб, родственники могут обратиться в суд. Для этого часто привлекают адвоката и готовят доказательства.

Важно, чтобы в деле принимали участие самые близкие родственники — родители, жена или дети. Если кто-либо из них не соглашается или не был уведомлен о суде, решения могут быть отменены в апелляции.

Какие доказательства учитывает суд

Чтобы установить факт гибели, суду требуется подтверждение. Среди них:

свидетельство побратимов

материалы служебного расследования

иногда — информация из социальных сетей

Побратимы могут дать показания даже онлайн — им не обязательно присутствовать в зале суда.

Также суд учитывает слова родственников. Например, если мать общалась с военными, находившимися рядом с ее сыном, и есть основания полагать, что он погиб.

Почему суды проверяют такие дела особенно тщательно

Признание военного погибшим имеет не только юридические, но и социальные последствия. В частности, согласно постановлению №168 Кабинета Министров Украины, семьи погибших имеют право на денежные выплаты и другие социальные гарантии.

Именно поэтому судьи внимательно проверяют все иски во избежание возможных злоупотреблений и незаконных схем получения помощи.

Социальные гарантии и важные нюансы

Военнослужащие могут заранее определить, кто получит их денежное довольствие в случае критических обстоятельств. Для этого нужно составить личное распоряжение.

Если такого документа нет, выплаты распределяются в соответствии с законом или хранятся на счете военного до момента его возврата.

Кроме того, в 2026 году для военных является обязательным сбор ДНК. Эти данные используются исключительно для идентификации личности в случае гибели или пропажи без вести.

Почему решение дается непросто

По словам адвоката, для суда признание человека погибшим очень ответственный шаг. Без достаточного количества доказательств принять такое решение сложно.

Именно поэтому родственникам следует собрать максимум подтверждений и обращаться в суд, чтобы юридически установить факт гибели военного.

Напомним, в парламенте рассказали первые детали запланированных ключевых изменений по мобилизации в Украине.