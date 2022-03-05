Около сотни компаний выходят с российского рынка.

Один из крупнейших производителей строительной техники в мире - японская компания Komatsu приостанавливает поставки в Россию.

Таким образом по состоянию на 5 марта уже около сотни компаний заявили, что выходят с российского рынка.