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Компанія Komatsu зупиняє постачання до Росії

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Компанія Komatsu зупиняє постачання до Росії

Близько сотні компаній виходять із російського ринку.

Один з найбільших виробників будівельної техніки у світі — японська компанія Komatsu зупиняє постачання до Росії.

Таким чином, станом на 5 березня вже близько сотні компаній заявили, що виходять з російського ринку.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, з ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії було завдано таких втрат:

  • особового складу – близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217,
  • бойових броньованих машин – 900,
  • артилерійських систем – 90,
  • РСЗВ — 42,
  • кошти ППО – 11,
  • літаків – 30 од. (Інформація уточнюється),
  • вертольотів – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки — 374,
  • легкі швидкісні катери — 2,
  • цистерн з ПММ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як розпочиналася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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