Близько сотні компаній виходять із російського ринку.

Один з найбільших виробників будівельної техніки у світі — японська компанія Komatsu зупиняє постачання до Росії.

Таким чином, станом на 5 березня вже близько сотні компаній заявили, що виходять з російського ринку.