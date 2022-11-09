Может быть катастрофа: оппозиционер объяснил, зачем Путин добивается переговоров с Украиной

Армия РФ может перегруппироваться и с новыми силами повторно атаковать Украину.

Россияне, скорее всего, используют период переговоров, чтобы подготовить для Украины катастрофу.

Об этом заявил российский оппозиционер Леонид Гозман в эфире программы "Аргумент" на УНИАН.

"Потому что если сейчас прекратить огонь, то Путин сможет перегруппироваться, добыть новое оружие, оснастить новые войска и с новыми силами — вперед...", — сказал Гозман.

Эксперт отметил, что руководство страны-террориста активно призывает к переговорам с Украиной, потому что их оккупанты терпят неудачи на фронте. Но, по мнению Гозмана, Путин может продолжить выдвигать свои ультиматумы.

"Когда Путин (президент России — Ред.) говорит о переговорах, он говорит, как некоторые его люди говорят, что переговоры с учетом новых территориальных реалий, да... или переговоры, но, конечно, на условиях Москвы. То есть, пожалуй, они хотят сказать, что все, что мы захватили, мы захватили, а остальное – хорошо, давайте прекращение огня", – заявил политик.

Заявления о переговорах Украины с РФ

Украинская сторона еще до полномасштабного вторжения неоднократно призывала Россию к переговорам. Впрочем, в Москве постоянно придумывали новые отговорки и выдвигали разные условия Киеву. В конце концов оккупанты начали широкомасштабное вторжение, но получили достойный отпор и начали всячески склонять Украину к переговорам.

Уже в начале октября диктатор РФ Путин заявил о готовности на мирные переговоры с Украиной.

8 ноября замглавы МИД России Андрей Руденко заверил, что у россиян больше нет "предварительных условий" для диалога с Киевом.

Представитель путинской дипломатии 9 ноября выступила с заявлением, в котором сказала, что Москва готова к переговорам с Украиной "с учетом складывающихся сейчас реалий".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что открыт к разговору, но диалог может быть только, когда оккупанты выйдут с украинских территорий. По словам Зеленского, есть пять условий, при которых возможны переговоры с Кремлем: восстановление территориальной целостности; уважение к Уставу ООН; возмещение всех убытков, причиненных войной; наказание каждого военного преступника; гарантии, что вторжение не повторится.

В МИД Украины отмечают, что заявлениями о переговорах Россия пытается выиграть время.

В Вашингтоне вообще не видят признаков готовности РФ к конструктивному диалогу. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс подчеркнул, что россиянам прежде всего нужно прекратить бомбардировки Украины, чтобы продемонстрировать свою готовность и способность вести добросовестные переговоры.

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