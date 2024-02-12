На Харьковщине потушили масштабный пожар после удара РФ – видео

В Харьковской области 12 февраля спасатели ГСЧС полностью ликвидировали пожар, возникший вследствие удара оккупационными войсками России накануне вечером – 9 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Удар по Харькову и смерть 7 человек

Оккупационная армия России вечером 9 февраля ударила беспилотниками "Shahed" по Харькову и области. Из-за попадания по нефтебазе в городе возник пожар, перекинувшийся на частный сектор.

В результате атаки погибли семь человек – парализованный 66-летний мужчина и его 65-летняя жена с инвалидностью и семья из пяти человек: трое детей – семилетний, четырехлетний и десятимесячный мальчики, а также их родители. Речь идет о семье прокурора Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Путятину Ольгу, ее муже и детях.

Как рассказали правоохранители, из-за высокой температуры горения специалистам не удалось установить тело десятимесячного мальчика. Кости и тело младенца превратились почти в пепел. Специалисты будут проводить экспертизу ДНК.

Напомним, в Харькове из-за обстрела РФ выгорела целая улица, очевидцы рассказали о страшной ночи

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