На Харьковщине потушили масштабный пожар после удара РФ – видео

Спасатели ликвидировали масштабный пожар в Харьковской области.
В Харьковской области 12 февраля спасатели ГСЧС полностью ликвидировали пожар, возникший вследствие удара оккупационными войсками России накануне вечером – 9 февраля.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Удар по Харькову и смерть 7 человек
Оккупационная армия России вечером 9 февраля ударила беспилотниками "Shahed" по Харькову и области. Из-за попадания по нефтебазе в городе возник пожар, перекинувшийся на частный сектор.
В результате атаки погибли семь человек – парализованный 66-летний мужчина и его 65-летняя жена с инвалидностью и семья из пяти человек: трое детей – семилетний, четырехлетний и десятимесячный мальчики, а также их родители. Речь идет о семье прокурора Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Путятину Ольгу, ее муже и детях.
Как рассказали правоохранители, из-за высокой температуры горения специалистам не удалось установить тело десятимесячного мальчика. Кости и тело младенца превратились почти в пепел. Специалисты будут проводить экспертизу ДНК.
Напомним, в Харькове из-за обстрела РФ выгорела целая улица, очевидцы рассказали о страшной ночи
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