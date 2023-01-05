Почему ВСУ не бьют по территории Беларуси и стоит ли это сейчас делать: объяснение эксперта

По мнению эксперта, режим Лукашенко может использовать "бавовну" в Беларуси как повод для вступления в войну.

В настоящее время ВСУ не нуждаются в нанесении ударов по территории Беларуси. Хотя отдельные случаи "хлопка" там все же случались.

Об этом заявил военный эксперт Сергей Грабский, информирует FREEДОМ.

"Говорить, что сейчас есть острая потребность наносить удары по территории Беларуси, пока не приходится, потому что интенсивность атак оттуда не столь высока, чтобы говорить о серьезной необходимости проведения каких-либо действий", — считает эксперт.

По его мнению, риторика режима Лукашенко направлена на то, чтобы спровоцировать новые случаи "бавовны" и дать надуманные основания белорусам вступить в войну.

Грабский объясняет, что концентрация российских войск на белорусской территории не столь высока, чтобы на них тратить достаточно дорогое и дефицитное вооружение, которое ВСУ используют более эффективно на другим направлениям.

"То есть пока ситуация складывается так, что острой потребности наносить удары именно по территории Беларуси нет", — подытожил он.

Угроза из Беларуси: что известно

Напомним, что белорусов вызывают в военкоматы "для уточнения учетных данных". По информации Главного управления разведки, РФ разместила ядерное оружие в Крыму и Беларуси.

Также стало известно, что Беларусь и Россия по меньшей мере до 8 января продлили обучение региональной группировке войск "Союзного государства".

3 января сообщалось, что в Беларуси приземлился самолет, в прошлый раз прилетавший туда накануне полномасштабного вторжения РФ.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что из Беларуси враг сможет снова напасть, когда там будет 5-7 дивизий, то есть 50-70 тысяч человек с техникой. Но пока столько сил оккупанты там еще не собрали.

Главный редактор издания "Белорусская правда" Илья Добротвор считает, что белорусская армия не готова к реальным боевым действиям и у нее нет мотивации воевать из-за плохой зарплаты. Добротвор не исключает, что в случае привлечения армии РБ к боевым действиям белорусы будут стрелять россиянам в спину.