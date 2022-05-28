Применяли плоскогубцы, душили, насиловали: Денисова сообщила о пытках украинских пленных

Украинские военные после освобождения из плена российских оккупантов рассказали о пережитых пытках и жестоком обращении. В частности, захватчики кололи украинским бойцам неизвестный препарат, насиловали женщин и держали их в бесчеловечных условиях.

Большинство украинских военнослужащих оккупанты захватили под Мариуполем.

Об этом уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила в Сети 28 мая.

Сначала украинских пленников содержали в подвалах и хозяйственных постройках. Затем этапировали на гауптвахту, в следственный изолятор в Донецке и исправительную колонию №120 на временно оккупированной территории. Впоследствии пленных перевели в российские СИЗО Таганрога и Воронежа.

"Во время этапирования украинским воинам заматывали глаза скотчем, одевали на голову мешок, связывали руки веревками. В плену украинских военнослужащих пытали – угрожали убийством, избивали и унижали", – говорится в сообщении Денисовой.

Она отметила, что с особой жестокостью оккупанты применяли пытки к офицерам ВСУ и бойцам "Азова". Во время допросов украинских военнопленных ставили на колени, избивали прикладом от автомата по пальцам ног и открытым ранам, применяли плоскогубцы, забрасывали петлю на шею и душили. Кроме того, пытали электротоком, избивали киянкой и ногами.

"Украинские военнослужащие сообщили, что рашисты им вводили неизвестные препараты на букву "М", после чего они теряли сознание и память", — отметила украинская омбудсмен.

Кроме того, оккупанты заставляли украинских бойцев учить стихотворение "Простите нас, родные россияне", гимн РФ, историю создания герба и флага РФ. В противном случае захватчики применяли пытки.

Украинские женщины-военнопленные, которые содержались в Донецком СИЗО, рассказали, что в рассчитанных на 2-3 человека камерах их находилось не менее 17-20. Вместо санузла – ведро. У женщин не было средств гигиены и возможности помыться.

Оккупанты психологически давили на женщин-военных – на их глазах жестоко избивали украинских пленных мужчин.

Также пленниц принуждали к половым актам.

Денисова также сообщила, что раненым украинским военнослужащим не предоставлялась жизненно необходимая медицинская помощь. Врач осмотрел их только перед перемещением в лагерь военнопленных в Севастополе, где помощь оказывали представители МККК.

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Пленным также не давали воду: всего 1,5 л на 30-40 человек; ограничивали в питании – на территории оккупированной части Донецкой области дневной рацион состоял из куска хлеба и сала. Иногда, давая мясо, оккупант издевались и говорили, что оно "человеческое".

Украинские военнопленные были лишены возможности связаться с родными.

"Указанными преступными действиями РФ нарушила права военнопленных, гарантированные положениями статей 17, 19, 20, 21, 22, 24-27, 29-31, 46, 48, 69-71 Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Обращаюсь к Комиссии нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты нарушений Россией прав граждан Украины", – призвала украинская омбудсмен.

Напомним, 27 мая австрийский канцлер Карл Негаммер сообщил, что президент России Владимир Путин в ходе разговора заверил его, что между РФ и Украиной произойдет обмен пленными.

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