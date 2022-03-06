Россияне собираются провести бессарабскую операцию: Арестович назвал направления

Оккупанты планируют захватить Южноукраинскую АЭС.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что российские войска пытаются провести так называемую бессарабскую операцию, то есть захватить Николаев и Одессу.

Об этом Арестович рассказал в разговоре с российским адвокатом Марком Фейгиным.

"Они все-таки бессарабскую операцию стараются провести. То есть – Николаев и туда – на Одессу, "язык". И плюс – часть "языка", Нововознесенское – Южноукраинская АЭС в перспективе. Запорожской мало, нужна еще и Южноукраинская. Ну, туда еще надо суметь дойти и так далее. Но для нас намерения явно обозначены", – рассказал Арестович.

"Николаев, как всегда, борется. Одесса готовится. Над Одессой сбили уже второй Су-4 или подобного типа самолет – истребитель-бомбардировщик (российских войск – ред.)", – добавил советник главы ОП.