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Россияне собираются провести бессарабскую операцию: Арестович назвал направления

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Россияне собираются провести бессарабскую операцию: Арестович назвал направления

УНІАН

Оккупанты планируют захватить Южноукраинскую АЭС.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что российские войска пытаются провести так называемую бессарабскую операцию, то есть захватить Николаев и Одессу.

Об этом Арестович рассказал в разговоре с российским адвокатом Марком Фейгиным.

"Они все-таки бессарабскую операцию стараются провести. То есть – Николаев и туда – на Одессу, "язык". И плюс – часть "языка", Нововознесенское – Южноукраинская АЭС в перспективе. Запорожской мало, нужна еще и Южноукраинская. Ну, туда еще надо суметь дойти и так далее. Но для нас намерения явно обозначены", – рассказал Арестович.

"Николаев, как всегда, борется. Одесса готовится. Над Одессой сбили уже второй Су-4 или подобного типа самолет – истребитель-бомбардировщик (российских войск – ред.)", – добавил советник главы ОП.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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