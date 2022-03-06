Росіяни збираються провести бессарабську операцію: Арестович назвав напрямки

Окупанти планують захопити Южноукраїнську АЕС.

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що російські війська намагаються провести так звану бессарабську операцію, тобто захопити Миколаїв та Одесу.

Про це Арестович розповів у розмові з російським адвокатом Марком Фейгіним.

"Вони все-таки бессарабську операцію стараються провести. Тобто ­– Миколаїв і туди – на Одесу, "язик". І плюс ­– частину "язика", Нововознесенське – Южноукраїнська АЕС у перспективі. Запорізької мало, потрібна ще й Южноукраїнська. Ну, туди ще треба зуміти дійти і так далі. Але для нас наміри явно означені", ­– розповів Арестович.

"Миколаїв, як завжди, бореться. Одеса готується. Над Одесою збили вже другий Су-4 чи схожого типу літак – винищувач-бомбардувальник (російських військ ­– ред.)", – додав радник голови ОП.