Ситуация в Черном море обостряется: эксперт предупредил о расширении зоны войны

Черное море становится зоной глобальных рисков Фото иллюстративное / © Минобороны России

В Черном море наблюдается новый этап эскалации, который может повлиять на безопасность судоходства по всему региону.

Об этом сообщил руководитель Мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко на своей странице в Facebook.

«Ситуация в Черном море становится все более острой, интересной и непредсказуемой», — пишет Клименко.

РФ продолжает атаки на юг Украины

По словам эксперта, Россия и дальше системно наносит удары по Одесской области, в том числе по портам на Дунае. Несмотря на это, среднее количество торговых судов, которые заходят и выходят из региона ежемесячно, остается стабильно высоким — более 200.

Параллельно российские силы совершают диверсионные действия на днепровских островах и интенсивно обстреливают Херсон, населенные пункты левобережья и частично Николаев.

Между тем, Украина меняет тактику на море и в Крыму. Украинские силы сосредотачиваются на поражении российских портов, нефтеперерабатывающих заводов и систем ПВО в оккупированном Крыму, а также на поражении логистических и военных объектов РФ.

«Украина — еще не так традиционно, а с элементами новизны, но тоже систематически, пытается нанести ущерб портам и НПЗ в приморских регионах врага. параллельно систематически уничтожает системы ПВО, аэродромы, радиостанции и т.п. в оккупированном Крыму», — пишет автор.

Морская ситуация выходит за пределы Украины и России

Клименко отмечает, что после ряда резонансных инцидентов атак на танкеры без флагов, повреждения причального оборудования КТК война вышла за пределы украинско-российской зоны. Схожие процессы, по его словам, наблюдаются и со случаями дронов в Польше и странах Балтии.

Соседи хотят возвращения «статуса-кво», но этого уже не будет

Эксперт подчеркивает: черноморские государства, стремящиеся к возвращению к стабильности и соблюдению международного морского права, должны учесть, что война уже стала фактором, затрагивающим весь регион.

Правовая база изменилась после выхода РФ из зерновой сделки

Клименко напоминает, что еще в июле 2023 года Россия официально объявила все суда, следующие в украинские порты, потенциальными перевозчиками военных грузов. В ответ Украина предупредила, что суда, идущие в направлении российских портов или портов на оккупированной территории, также могут рассматриваться как перевозящие грузы военного назначения.

По мнению эксперта, именно эти заявления фактически определяют современную правовую и безопасность в Черном море.

По оценке Клименко, война на Черном море снова становится весомым фактором в глобальной политике, а дальнейшее развитие событий может иметь международные последствия.

«Таким образом, война на Черном море снова становится активным фактором мировой политики. Дальше точно будет…» — отмечает он.

Напомним, СБУ объяснила ситуацию с морскими дронами Sea Baby после заявлений Румынии и опровергла утверждение о якобы утрате морского дрона и нарушении территориальных вод страны украинскими беспилотниками.

Ранее Минобороны Румынии сообщило, что военные водолазы нейтрализовали дрейфующий объект недалеко от порта Констанца.