Ситуація в Чорному морі загострюється: експерт попередив про розширення зони війни

У Чорному морі спостерігається новий етап ескалації, який може вплинути на безпеку судноплавства в всьому регіоні.

Про це повідомив керівник Моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко на своїй сторінці у Facebook.

«Ситуація в Чорному морі стає все більш гострою, цікавою та непередбачуваною», — пише Клименко.

РФ продовжує атаки на південь України

За словами експерта, Росія і далі системно завдає ударів по Одеській області, зокрема по портах на Дунаї. Незважаючи на це, середня кількість торговельних суден, які заходять і виходять із регіону щомісяця, залишається стабільно високою — понад 200.

Паралельно російські сили здійснюють диверсійні дії на дніпровських островах та інтенсивно обстрілюють Херсон, населені пункти лівобережжя і частково Миколаїв.

Тим часом Україна змінює тактику на морі та в Криму. Українські сили зосереджуються на ураженні російських портів, нафтопереробних заводів і систем ППО в окупованому Криму, а також на ураженні логістичних та військових об’єктів РФ.

«Україна ще не так традиційно, а з елементами новизни, але теж систематично намагається завдати шкоди портам та НПЗ у приморських регіонах ворога. Паралельно дуже систематично знищує системи ППО, аеродроми, радіостанції тощо в окупованому Криму», — пише автор.

Морська ситуація виходить за межі України та Росії

Клименко зазначає, що після низки резонансних інцидентів — атак на танкери без прапорів, пошкодження причального обладнання КТК — війна вийшла за межі українсько-російської зони. Схожі процеси, за його словами, спостерігаються і з випадками дронів у Польщі та країнах Балтії.

Сусіди хочуть повернення «статусу-кво», але цього вже не буде

Експерт наголошує: чорноморські держави, які прагнуть повернення до стабільності та дотримання міжнародного морського права, мають врахувати, що війна вже стала фактором, який стосується усього регіону.

Правова база змінилася після виходу РФ із зернової угоди

Клименко нагадує, що ще в липні 2023 року Росія офіційно оголосила всі судна, які прямують до українських портів, потенційними перевізниками військових вантажів. У відповідь Україна попередила, що судна, які йдуть у напрямку російських портів або портів на окупованій території, також можуть розглядатися як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення.

На думку експерта, саме ці заяви фактично й визначають сучасну правову та безпекову ситуацію у Чорному морі.

За оцінкою Клименка, війна на Чорному морі знову стає вагомим чинником у глобальній політиці, а подальший розвиток подій може мати міжнародні наслідки.

«Таким чином війна на Чорному морі знову стає активним фактором світової політики. Далі точно буде…» — зазначає він.

Нагадаємо, СБУ пояснила ситуацію з морськими дронами Sea Baby після заяв Румунії та спростувала твердження про начебто втрату морського дрона і порушення територіальних вод країни українськими безпілотниками.

Раніше Міноборони Румунії повідомило, що військові водолази нейтралізували об’єкт, який дрейфував неподалік порту Констанца.