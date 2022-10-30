"Стоит трупная вонь" – у россиян огромные потери на Авдеевском направлении

В течение суток российские захватчики 41 раз пытались пойти на штурмовые действия.

Армия Российской Федерации понесла огромные потери на Авдеевском направлении в Донецкой области. В субботу, 29 октября, оккупанты предприняли 41 попытку штурма.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

"Россияне много идут на штурм. На Авдеевском направлении, не сама Авдеевка. Они за сутки предприняли 41 штурмовое действие. Очень огромные у них потери. Они почему-то не забирают своих солдат. Все поля покрыты ими и стоит трупный запах. Это то, о что они не говорят и к чему не дорисовывают побед. Огромные потери у них там", – рассказал он.

Потери РФ на войне и мобилизация россиян

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