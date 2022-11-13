Украинские военные перетрофеили вертолет Ми-24 (видео)

Авиатехника раньше могла быть захвачена оккупантами.
Украинские военные перетрофеили вертолет Ми-24, ранее мог быть захвачен российскими оккупантами.
Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале Стратком ВСУ.
На видео показали вертолет Ми-24, который забрали у российских оккупантов во время их побега на юге Украины. Авиатехника, судя по окрашенной символике на ней, раньше была захвачена противником.
Так, на фюзеляже ударного вертолета Ми-24, известного также под названием "Крокодил", видны следы зарисованной украинской символики – круг. Авиационная техника раньше могла принадлежать Воздушным силам ВСУ.
Военные трофеи Вооруженных сил Украины
Российская армия часто бросает технику и боеприпасы, убегая с позиций и деоккупированных населенных пунктов. После деоккупации Херсона ВСУ находят много "подарков" от россиян. В освобожденных ВСУ населенных пунктах обнаружены заброшенные оккупантами боеприпасы к реактивным системам залпового огня "Град" и "Ураган".
Недавно украинские защитники во время контрнаступления на юге Украины затрофеили вертолет Ми-8.
Во время контрнаступления на Херсонщину ВСУ захватили российскую боевую машину БМП-1АМ "Басурманин".
Бойцы терробороны в Харьковской области во время "разведывательного рейда" затрофеили новейший российский беспилотник "Гранат-4".
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