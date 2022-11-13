Украинские военные перетрофеили вертолет Ми-24 (видео)

Авиатехника раньше могла быть захвачена оккупантами.

Украинские военные перетрофеили вертолет Ми-24, ранее мог быть захвачен российскими оккупантами.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале Стратком ВСУ.

На видео показали вертолет Ми-24, который забрали у российских оккупантов во время их побега на юге Украины. Авиатехника, судя по окрашенной символике на ней, раньше была захвачена противником.

Так, на фюзеляже ударного вертолета Ми-24, известного также под названием "Крокодил", видны следы зарисованной украинской символики – круг. Авиационная техника раньше могла принадлежать Воздушным силам ВСУ.

Военные трофеи Вооруженных сил Украины

Российская армия часто бросает технику и боеприпасы, убегая с позиций и деоккупированных населенных пунктов. После деоккупации Херсона ВСУ находят много "подарков" от россиян. В освобожденных ВСУ населенных пунктах обнаружены заброшенные оккупантами боеприпасы к реактивным системам залпового огня "Град" и "Ураган".

Недавно украинские защитники во время контрнаступления на юге Украины затрофеили вертолет Ми-8.

Во время контрнаступления на Херсонщину ВСУ захватили российскую боевую машину БМП-1АМ "Басурманин".

Бойцы терробороны в Харьковской области во время "разведывательного рейда" затрофеили новейший российский беспилотник "Гранат-4".

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