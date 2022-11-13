Українські військові перетрофеїли вертоліт Мі-24 (відео)

Авіатехніка раніше могла бути захоплена російськими загарбниками.

Українські військові перетрофеїли вертоліт Мі-24, який раніше міг бути захоплений російськими окупантами.

Відповідне відео опублікували у Telegram-каналі СтратКом ЗСУ.

На відео показали вертоліт Мі-24, який забрали у російських окупантів під час їхньої втечі на півдні України. Авіатехніка, судячи із зафарбованої символіки на ній, раніше була захоплена противником.

Так, на фюзеляжі ударного вертольота Мі-24, відомого також під назвою "Крокодил", видно сліди замальованої української символіки – коло. Авіаційна техніка раніше могла належати Повітряним силам ЗСУ.

Військові трофеї Збройних сил України

Російська армія часто залишає техніку та боєприпаси, тікаючи з позицій та деокупованих населених пунктів. Після деокупації Херсона ЗСУ знаходять багато "подарунків" від росіян. У звільнених ЗСУ населених пунктах виявлено покинуті окупантами боєприпаси до реактивних систем залпового вогню "Град" та "Ураган".

Нещодавно українські захисники під час контрнаступу на півдні України затрофеїли вертоліт Мі-8.

Під час контрнаступу на Херсон ЗСУ захопили російську бойову машину БМП-1АМ "Басурманин".

Бійці тероборони на Харківщині під час "розвідувального рейду" затрофеїли новітній російський безпілотник "Гранат-4".

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