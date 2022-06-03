В Херсонской области снова появились украинская связь и Интернет

В Херсонской области снова появились украинская связь и Интернет

В Херсонской области снова появилась связь и Интернет от украинских операторов — захватчики сегодня дали питание на украинские мобильные и интернет-сети.

Жители временно оккупированного региона могут звонить и пользоваться Интернетом.

Об этом сообщил советник председателя Херсонского областного совета Сергей Хлань на странице в Facebook.

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“В области начинает появляться "Киевстар" и "Водафон". Похоже, что оккупанты дали питание на украинские сети. Еще один план россиян сломался благодаря стойкости и храбрости жителей Херсона. Отключили, хотели, чтобы все перешли на российских операторов, но ничего не удалось”, – написал он.

Жительница временно оккупированного Херсона Галина подтвердила, что мобильная связь уже работает.

"Появился "Киевстар" после 12.00. Ждали, пока дадут украинскую связь. Российские SIM-карты не брала, это как маленькая измена. Оккупация, она такая…" – сказала женщина.

Напомним, в Херсонской области 30 мая российские военные отключили мобильную связь и Интернет. Также в области не работали стационарные телефоны.

По информации Госспецсвязи, соответствующее оборудование находилось под полным контролем оккупационного режима и военных.

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