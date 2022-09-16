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В Купянске оккупанты содержали в нечеловеческих условиях 400 мирных жителей (видео)

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В Купянске оккупанты содержали в нечеловеческих условиях 400 мирных жителей (видео)

Фото: Скриншот

Российские оккупанты в Купянске незаконно содержали в камерах, рассчитанных на 140 человек, 400 мирных жителей.

Оккупанты в Купянске содержали в нечеловеческих условиях 400 мирных жителей.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, незаконную тюрьму рашисты обустроили в райотделе полиции Купянска, где во время российского вторжения находился "руководящий центр" оккупационной администрации.

“Установлено, что в этих помещениях рашисты содержали и издевались над местными жителями, которые отказывались с ними сотрудничать. Среди купянчан мало кто хотел помогать врагу, поэтому "тюрьма" была переполнена втрое: в камерах, рассчитанных на 140 человек, оккупанты одновременно держали более 400 человек. Незаконно заключенные граждане были вынуждены спать стоя. Согласно международным конвенциям, такое поведение признается пытками и являются жестокими, бесчеловечными видами поведения и наказания”, — подчеркнули в пресс-службе СБУ.

Напомним, что ВСУ успешно разбивают оккупантов, что значительно влияет на их психологическое состояние и количество.

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