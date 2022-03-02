В правительстве назвали самые проблемные точки Украины в связи с нападением РФ

В правительстве назвали самые проблемные точки Украины в связи с нападением РФ

Нападение России – это дело всего украинского народа, говорит Верещук.

В Украине, на которую напала Россия в ночь на 24 февраля, сейчас почти не осталось локации, которой бы не затронула война. Исключение – западная Украина.

Об этом заявила вице-премьер-министр, министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире 1+1.

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"Херсон, Житомир, Донетчина, нет практически точки, где бы война не коснулась. Конечно, кроме западной Украины. Там в меньшей степени. Но это дело всего украинского народа, поэтому я говорю в целом", — сказала она.