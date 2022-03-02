Категория
Війна
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В правительстве назвали самые проблемные точки Украины в связи с нападением РФ

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В правительстве назвали самые проблемные точки Украины в связи с нападением РФ

Associated Press

Нападение России – это дело всего украинского народа, говорит Верещук.

В Украине, на которую напала Россия в ночь на 24 февраля, сейчас почти не осталось локации, которой бы не затронула война. Исключение – западная Украина.

Об этом заявила вице-премьер-министр, министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире 1+1.

"Херсон, Житомир, Донетчина, нет практически точки, где бы война не коснулась. Конечно, кроме западной Украины. Там в меньшей степени. Но это дело всего украинского народа, поэтому я говорю в целом", — сказала она.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Украинская надежда: на Буковине 82-летний дедушка перечислил ВСУ все свои сбережения - 100 тысяч гривен и 10 тысяч долларов

Украинская надежда: на Буковине 82-летний дедушка перечислил ВСУ все свои сбережения - 100 тысяч гривен и 10 тысяч долларов
Следующая публикация