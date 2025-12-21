В Украине погибли два студента из Индии, которых РФ принудительно отправила на фронт

Солдаты Индии / © Associated Press

Двое индийских студентов — 22-летний Аджай Годара и 30-летний Ракеш Кумар Маурья — приехали в Россию за студенческими визами, после чего попали на войну против Украины и погибли.

Об этом пишет издание The Independent.

В одном из своих видео Годара утверждал, что был частью группы из четырех солдат, воюющих в Селидово Донецкой области.

«Нас атаковали ракетами и беспилотниками. Один из новобранцев погиб на моих глазах, двое других скрылись, а я потерялся. Члены моей команды теперь нашли меня. Я не знаю, что будет со мной. Я дал показания, что меня завербовали принудительно», — рассказал он.

Семья Маурьи, поступивший в Санкт-Петербургский университет 8 августа 2025 года, отказалась общаться со СМИ. Его друг, Панкадж Кумар, рассказал, что семья узнала его смерть пять дней назад.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия завербовала на войну 202 гражданина Индии.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны.

Там говорят, что в страну удалось вернуть 119 граждан — их досрочно уволили из российской армии. Еще 26 индийцев погибли, а семеро пропали без вести.

В настоящее время индийское правительство работает над возвращением домой еще 50 своих граждан.

Также удалось вернуть останки 10 погибших на войне России против Украины граждан Индии. Власти страны передали России образцы ДНК членов семей 18 индийцев, считавшихся погибшими или пропавшими без вести, чтобы установить их личности.

В октябре бойцы ВСУ пленили 22-летнего гражданина Индии, когда его впервые отправили на штурм. Мужчина не хотел сидеть в тюрьме, потому подписал контракт с российской армией.