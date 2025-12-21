В Україні загинули два студенти з Індії, яких РФ примусово відправила на фронт

Солдати Індії / © Associated Press

Двоє індійських студентів — 22-річний Аджай Годара та 30-річний Ракеш Кумар Маур’я приїхали до Росії за студентськими візами, після чого потрапили на війну проти України та загинули.

Про це пише видання The Independent.

В одному зі своїх відео Годара стверджував, що був частиною групи з чотирьох солдатів, які воюють у Селідовому Донецької області.

«Нас атакували ракетами та безпілотниками. Один із новобранців загинув на моїх очах, двоє інших втекли, а я загубився. Члени моєї команди тепер знайшли мене. Я не знаю, що зі мною буде. Я дав свідчення, що мене завербували примусово», — розповів він.

Родина Маур’ї, який вступив до Санкт-Петербурзького університету 8 серпня 2025 року, відмовилась спілкуватися зі ЗМІ. Його друг, Панкадж Кумар, розповів, що родина дізналась про його смерть п’ять днів тому.

Від початку повномасштабного вторгнення до України Росія завербувала на війну 202 громадян Індії.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ країни.

Там кажуть, що до країни вдалося повернути 119 громадян — їх достроково звільнили з російської армії. Ще 26 індійців загинули, а семеро — зниклі безвісти.

Наразі індійський уряд працює над поверненням додому ще 50 своїх громадян.

Також вдалося повернути останки 10 загиблих на війні Росії проти України громадян Індії. Влада країни передала Росії зразки ДНК членів сімей 18 індійців, яких вважали загиблими або зниклими безвісти, щоб встановити їхні особи.

У жовтні бійці ЗСУ взяли в полон 22-річного громадянина Індії, коли його вперше відправили на штурм. Чоловік не хотів сидіти в тюрмі, тому підписав контракт з російською армією.