ВСУ атаковали российский боевой ледокол: детали от Генштаба

Ледокол / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

Силы обороны Украины провели успешную операцию на территории России. В ночь на 25 марта под удар попал стратегический объект в Ленинградской области — Выборгский судостроительный завод.

Об этом пишет Генеральный штаб ВСУ.

По их информации, в результате совместной операции украинских подразделений был поражен корабль российских оккупантов. Предварительно установлено, что целью стал патрульный ледокол «Пурга» проекта 23550.

Реклама

Это судно строилось для нужд Пограничной службы ФСБ РФ и должно было выполнять специфические задачи в сложных климатических условиях.

Суда этого проекта уникальны для российского флота, поскольку они сочетают в себе характеристики мощного ледокола и полноценного военного корабля, способного нести вооружение.

В украинском командовании отмечают, что операции на территории агрессора будут проводиться и дальше.

«Силы обороны Украины продолжат поражать важные объекты противника как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории российской федерации до полного прекращения вооруженной агрессии против Украины», — сообщили в ведомстве.

Реклама

Напомним, Силы обороны Украины 22-23 марта поразили терминал «Транснефть» в порту Приморск (Ленинградская обл.) и завод «Башнефть-Уфанефтехим» в Башкортостане. По данным Генштаба ВСУ, в Приморске повреждены резервуары и нефтеналивная инфраструктура, что повлекло за собой масштабный пожар. Эти объекты обеспечивали горючим оккупационную армию.