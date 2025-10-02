ТСН в социальных сетях

Зеленский раскрыл евросообществу скрытый план Путина: что готовит Кремль

Зеленский раскрыл планы Путина по расколу Европы, призвав к единству, созданию стены дронов и новых санкций против России.

Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия стремится расколоть Европу и призвал к совместным действиям, в частности, создание "стены дронов" и усиление санкций.

Об этом глава государства сказал во время участия в пленарном заседании Саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене.

Владимир Зеленский заявил, что Россия преследует цель расколоть европейское единство, создавая споры и препятствуя совместным решениям.

"Сегодня стратегия России - разделить Европу. Но мы должны сделать противоположное тому, что ожидает от нас Россия. Мы должны действовать вместе, сильно", - подчеркнул президент.

Он призвал европейские страны к консолидации усилий по противодействию агрессии и укреплению безопасности.

Зеленский предложил создать эффективную систему противодействия дронам для защиты всей Европы.

"Наши военные, уже находящиеся в Дании, делятся опытом уничтожения ударных дронов. Это первый шаг к созданию эффективной системы защиты", - отметил он.

Президент подчеркнул, что нужны быстрые силы реагирования, способные активно противостоять угрозам, и призвал приобщить эти инициативы к программе PURL, уже усиливающей оборонное партнерство между Европой и США.

Зеленский подчеркнул, что война России против Украины остается источником проблем и призвал к усилению давления на агрессора.

"Необходимо ввести 19 пакет санкций против России. Мы знаем, какие шаги нужны", - заявил он.

Он также поддержал призыв президента США приостановить закупку российской нефти в Европе, обратив особое внимание на позицию Венгрии. По его словам, ресурсы США и других партнёров могут компенсировать дефицит на европейском рынке.

Ранее президент Украины сообщил, что Украина и Соединенные Штаты Америки обсуждают поставки систем вооружения большой дальности. Результат будет зависеть от решения Вашингтона.

