Люди покидают село в одной из областей Украины: какая там ситуация

Запорожская область

Поселок Юрковка на Запорожье, что в 12 километрах от линии соприкосновения, превратился в руины. Самая большая угроза здесь — не только артиллерия, но и постоянная «охота» российских FPV-дронов за каждым, кто появляется на улице. Несмотря на смертельную опасность, полицейским и капелланам удалось вывезти из ада пять человек, среди которых — супруги в возрасте более 80 лет.

Корреспондент ТСН Дарья Назарова видела, как проходила эта сверхсложная миссия.

Жизнь в укрытиях: КАБы ночью, дроны днем

Юрковка ежедневно страдает от налетов вражеской авиации. Местные жители говорят: КАБы летят преимущественно ночью, а днем небо «принадлежит» беспилотникам. Люди вынуждены передвигаться короткими перебежками между подвалами.

Жительница Юрковки: «Выезжаем, потому что уже очень сильно начали бить. Только дрон услышали — сразу бежим, прячемся. Он пролетел, мы выходим, а через несколько минут снова летят. А ночью — авиация, шумит, гудит, ой как страшно».

В селе давно нет воды, лекарств и работающих магазинов. Тем, кто до сих пор отказывается выезжать, полицейские привозят хлеб и продукты, рискуя жизнью на каждом километре.

Дроны охотятся на людей

Из-за высокой активности вражеских «птичек» эвакуационщики часто вынуждены оставлять машины в безопасности и идти по адресам пешком. Именно во время такого перехода группу заприметил российский дрон.

Евгений Токарев, начальник сектора ювенальной превенции: «Мы услышали звук первого FPV-дрона и мгновенно рассредоточились. Пришлось искать хоть какое-то укрытие, чтобы не стать легкой мишенью. Это значительно усложнило процесс, потому что каждый шаг был под наблюдением с неба».

Капелланам и полицейским пришлось буквально отстреливаться от беспилотника, прячась за искореженными зданиями.

Игорь Корниенко, старший капеллан ОО «Капелланский патруль»: «Юрковка — очень опасное место. Мы попали под дроны и едва остались живы. Господь уберег, мы успели спрятаться за здание. Но миссию не покинули».

Кого удалось спасти

Несмотря на атаку, группе удалось забрать пожилых супругов (83 и 86 лет), еще двух женщин и 75-летнюю пенсионерку с сыном. Всех эвакуированных доставили в транзитный центр в Запорожье, где они получат необходимую помощь и приют.

Кроме людей, волонтеры не забывают и о четвероногих: в тот же день из прифронтового Орехова капелланы эвакуировали десяток бездомных животных, которые остались под обстрелами без хозяев.

