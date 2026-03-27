Россия посреди вечера атаковала большой город: что известно о "прилете"
Пока детали уточняются.
Россияне, 27 марта, атаковали Кривой Рог, под ударом оказались объекты промышленной и энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщил глава города Александр Вилкул.
По его словам, зафиксировано также попадание в жилищный сектор.
После атаки на месте сразу приступили к аварийно-спасательной операции.
В настоящее время идет ликвидация последствий удара и выяснение масштабов повреждений.
Напомним, 23 марта россияне атаковали Кривой Рог. Повреждена инфраструктура. Есть раненые люди.
Также, 27 марта российская армия атаковала одно из промышленных предприятий в Полтавской области, в результате чего было повреждено технологическое оборудование и без газоснабжения осталось 5040 абонентов.
По словам главы Полтавской ОВ, все службы сразу приступили к работе по ликвидации последствий удара. Предварительно информации о погибших или пострадавших нет.
В НАК «Нафтогаз» сообщили, что под удар попала газодобывающая инфраструктура, которая получила серьезные повреждения. В результате атаки возник пожар, а работа предприятия была остановлена.