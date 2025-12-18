Мобилизованный получил ранение и сбежал со службы, когда узнал о новом боевом задании: его наказали

В Запорожье осудили солдата-дезертира / © скриншот с видео

Реклама

В Запорожье Шевченковский районный суд вынес приговор военнослужащему Нацгвардии, который после лечения в госпитале решил не возвращаться на фронт. Мужчина признался, что испугался нового боевого задания.

Об этом говорится в приговоре суда от 16 декабря 2025 года.

Подробности побега

Подсудимый был военным по мобилизации, служил гранатометчиком в части НГУ, участвовал в боевых действиях с мая 2023 года. В феврале 2024 года во время вражеской атаки дроном он получил ранение. После месяца лечения в одной из больниц Запорожья, солдат должен был вернуться в свою часть 5 апреля.

Реклама

Однако вместо службы мужчина поехал домой, где жил вместе с гражданской женой. Свой поступок он объяснил просто: узнав от командира о следующем сложном боевом задании, он почувствовал страх за свою жизнь.

Позиция обвиняемого

В суде боец полностью признал вину. Он подтвердил, что понимал свой долг, но сознательно выбрал укрытие. Интересно, что подсудимый откровенно заявил: намерения продолжать военную службу он не имеет до сих пор.

За время «отпуска» мужчина не менял номер телефона, однако самостоятельно к правоохранителям или командованию не обращался. Его задержали в сентябре 2025 года.

Приговор суда

Суд учел как смягчающие обстоятельства (искреннее раскаяние и участие в боевых действиях ранее), так и отягчающие — дезертирство в условиях военного положения подрывает боеспособность армии.

Реклама

Судья признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 408 УК Украины (дезертирство в условиях военного положения) и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы. Это минимальный срок, предусмотренный этой статьей.

До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.

Напомним, в Запорожье к 5 годам лишения свободы приговорили военного по мобилизации, который еще в 2022 году покинул военную службу