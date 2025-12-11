- Дата публикации
Мужчина в ТЦК категорически отказался от повестки и сделал откровенное заявление на суде: как это закончилось
Суд на Волыни признал "Свидетеля Иеговы" виновным в уклонении от мобилизации.
На Волыни суд к 2 годам ограничения свободы приговорил мужчину, который категорически отказался от повестки и уклонился от мобилизации из-за религиозных убеждений.
Об этом говорится в приговоре Любомльского районного суда Волынской области.
Мужчина отказался от повестки
Военнообязанный был признан годным к службе (справка ВВК от 18.07.2024), однако он 19 июля 2024 года в категорической форме отказался получать повестку о призыве для отправки в Вооруженные Силы Украины.
Обвиняемый также не явился 20 июля 2024 года в пункт сбора, чем без уважительных причин уклонился от призыва по мобилизации.
Подсудимый заявил, что отказался от мобилизации из-за религиозных убеждений
В судебном заседании подсудимый свою вину не признал, заявив, что как член религиозной группы «Свидетели Иеговы» любая военная служба является для него неприемлемой, и он не подлежит уголовной ответственности.
Однако суд отметил, что законодательство Украины не предусматривает исключения из обязанности проходить военную службу по призыву по мобилизации на основании религиозных убеждений.
Суд объяснил, что:
Призыв не отменяет права на отказ от оружия, но может обусловливать выполнение воинского долга небоевого характера (ремонт техники, вывоз раненых, строительство укреплений и т.п.).
В военное время, во время оборонительной войны, обязанность защиты Украины возлагается на всех граждан независимо от вероисповедания.
Категорический отказ от любых функций в армии, даже без оружия, противоречит естественному праву государства на самосохранение. «Ликвидация государственности… делает невозможным реализацию всех конституционных прав и свобод, включая саму свободу вероисповедания».
Приговор суда
Мужчину признали виновным по ст. 336 УК Украины. Его приговорили к 2 годам ограничения свободы .