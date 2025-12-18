ТСН у соціальних мережах

Мобілізований отримав поранення та втік зі служби, коли дізнався про нове бойове завдання: його покарали

У Запоріжжі суд відправив за ґрати гранатометника НГУ, який після поранення втік додому.

У Запоріжжі засудили солдата-дезертира

У Запоріжжі засудили солдата-дезертира / © скриншот з відео

У Запоріжжі Шевченківський районний суд виніс вирок військовослужбовцю Нацгвардії, який після лікування у госпіталі вирішив не повертатися на фронт. Чоловік зізнався, що злякався нового бойового завдання.

Про це йдеться у вироку суду від 16 грудня 2025 року.

Подробиці втечі

Підсудний був військовим по мобілізації, служив гранатометником у частині НГУ, брав участь у бойових діях від травня 2023 року. У лютому 2024 року під час ворожої атаки дроном він отримав поранення. Після місяця лікування в одній із лікарень Запоріжжя, солдат мав повернутися до своєї частини 5 квітня.

Однак замість служби чоловік поїхав додому, де жив разом із цивільною дружиною. Свій вчинок він пояснив просто: дізнавшись від командира про наступне складне бойове завдання, він відчув страх за своє життя.

Позиція обвинуваченого

У суді боєць повністю визнав провину. Він підтвердив, що розумів свій обов'язок, але свідомо обрав переховування. Цікаво, що підсудний відверто заявив: наміру продовжувати військову службу він не має і досі.

За час "відпустки" чоловік не змінював номер телефону, проте самостійно до правоохоронців чи командування не звертався. Його затримали у вересні 2025 року.

Вирок суду

Суд врахував як пом’якшувальні обставини (щире каяття та участь у бойових діях раніше), так і обтяжувальні — дезертирство в умовах воєнного стану підриває боєздатність армії.

Суддя визнав чоловіка винним за ч. 4 ст. 408 КК України (дезертирство в умовах воєнного стану) та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Це мінімальний термін, передбачений цією статтею.

До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, у Запоріжжі до 5 років позбавлення волі засудили військового по мобілізації, який ще 2022 року покинув військову службу.

