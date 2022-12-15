Остановит ли ВСУ "линия Вагнера" на Донбассе: эксперт объяснил, от чего все зависит

Если знать, что входит в линию обороны, можно спланировать, как эту линию преодолеть.

"Линию Вагнера", как и любую линию обороны, можно преодолеть, если все спланировать с учетом полной информации о ней.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

Он отметил, что об эффективности любой линии обороны можно говорить, опробовав ее.

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"Думаю, что украинская разведка и командование получили полную информацию: что расположено на этой линии, как она инженерно построена и как ее преодолеть. Любую линию обороны можно прорвать, если спланировать. Если мы знаем, что входит в ту линию обороны, то мы можем спланировать мероприятия в инженерном плане, в боевом, как эту линию преодолеть. Не просто идти лбом, как это делают россияне. А сначала осуществить мероприятия по подготовке для прохода через эту линию", – объяснил эксперт.

Он также обратил внимание на то, что неизвестно, будет ли происходить контрнаступление ВСУ именно через "линию Вагнера".

"Любую линию обороны можно преодолеть, даже "линию Вагнера", как бы ее ни пиарили. Все будет зависеть от того, будет ли именно через эту линию происходить наступление украинской армии, или там будут какие-то вспомогательные направления и т.д. Все будет зависеть от замыслов украинской армии", – сказал Самусь.

Что такое "линия Вагнера"

В октябре группа российских оккупантов построила почти двухкилометровое противотанковое укрепление возле захваченного города Горное на востоке Украины. Это укрепление называют "линией Вагнера". Оно состоит из нескольких рядов цементных пирамид и большой траншеи.

Представитель Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов убежден, что украинские войска смогут преодолеть "линию Вагнера" с помощью средств от международных партнеров.

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