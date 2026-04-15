"Путин очень сожалеет, что этого не сделал": полковник указал на важную деталь в войне с Россией

Павел Розлач / © ТСН

Реклама

Глава России Владимир Путин, вероятно, сожалеет, что в начале полномасштабного вторжения не пытался отрезать Украину от западной помощи через страны Балтии и Польшу. Такой сценарий мог бы существенно повлиять на ход войны.

Об этом Герой Украины Павел Розлач на псевдо «Медведь», полковник, заместитель командира 8-го корпуса ДШУ рассказал в эксклюзивном интервью специальной корреспондентке ТСН Юлии Кириенко.

По словам военного, один из возможных сценариев в начале войны предполагал наступление через территорию стран Балтии и Польши, что могло бы изолировать Украину от международной поддержки.

Реклама

«Ну, у Европы точно нет шансов. Русаки бы их снесли. Я думаю, что Путин об этом уже знает. Ну, тогда там где-то на геополитических его советниках где-то, я ведь не знаю, какие там факторы его сдерживали, но если бы он ушел через страны Балтии и зашел из Польши, то мы были бы отрезаны от цивилизованного мира, от поставок, помощи. И это просто был вопрос времени и для нас. Я думаю, что он сожалеет очень сильно, что он так не сделал», — сказал Павел Розлач.

Полковник подчеркнул, что важным фактором сопротивления стала подготовка украинцев, прошедших боевые действия еще во время АТО.

«Европа не подготовлена, не обучена, все они миролюбивы. А в Украине во время АТО тысячи людей, до миллиона или более миллиона тогда прошли через АТО, через горнило той войны, да, не столь интенсивной, но все равно это были обученные люди уже и духом подготовлены к этому морально. Потому что сначала это дух, а потом все остальное. И это уже люди, видевшие войну, слышавшие разрывы, знающие, как работает все», — объяснил он.

В то же время, по словам военного, для нового масштабного наступления России необходимы значительные ресурсы и подготовка.

Реклама

«Говорят, что он может пойти на страны Балтии. Каждый раз появляется такая информация в СМИ. Может, но это нужно объявить мобилизацию и принять определенные подготовительные мероприятия. Люди, оружие, техника, снаряды, аэродромы, базы. В таком состоянии, как сейчас российская армия, вряд ли бы они ушли», — рассказал он.

Он также добавил, что значительные потери российских войск влияют на их возможности вести наступательные операции.

«Украина перемалывает, перемалывает их 35 000 в месяц — новый рекорд», — подытожил Павел Розлач.

