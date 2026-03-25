Закончится ли война России против Украины: футурологи ошеломили сценарием-2026

Аналитики составили наиболее реалистичный прогноз касательно войны России против Украины / © ТСН

Война в Украине имеет несколько наиболее реалистичных сценариев касательно ее продолжительности и завершения — о них в комментарии для ТСН.ua рассказали доктор экономических наук, футуролог Андрей Длигач и преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар.

Как известно, футурология — это прогнозирование на основе научных, экономических, технологических данных и методов. Это область исследований, которая занимается построением сценариев развития событий. Иными словами, футурологи производят оценку существующих рисков.

«Системных причин для того, чтобы Россия сейчас остановила войну, нет», — говорит Андрей Длигач.

И продолжает: «Экономика позволяет финансировать рублями, нанимать рабочих за копейки. Кроме того, рычагов для остановки России у наших международных партнеров все меньше. Мир в шоке от того, что совершает администрация Трампа в Иране, запасы оружия в мире уменьшаются, отвечать нечем особенно. Перспективы того, как выходить из этой ситуации, непонятны. Соответственно, сфокусированности на Украине нет».

Касательно перспективности переговоров об остановке войны Андрей Длигач говорит следующее: «Есть силы, которые хотели бы, чтобы Украина пошла на требования России, чтобы Россия получила паузу для лучшей подготовки к следующим волнам войны. В Украине это понимают. Надеюсь, что это понимают и в переговорной группе».

По подсчетам Длигача, у России, вероятно, есть большие надежды на следующие два года, потому как президентом США в этот период будет Дональд Трамп.

«Россия рассчитывает на то, что у нее есть 2-2,5 года для продолжения давления, для наблюдения того, как рушится ЕС и ослабевают США», — предполагает Длигач.

И добавляет: «Возможно, Вэнс (вице-президент США Джей Ди Вэнс) заменит Трампа раньше, но в любом случае РФ рассчитывает, что у нее есть по меньшей мере два с половиной года для продолжения давления. Единственный шанс для нас — переходить в стратегическую оборону и усиливать дальнобойные удары по России. Сейчас для России война стоит гораздо дешевле, чем для Украины. Вопрос не в том, остановится ли Россия. Россия не остановится. Вопрос в том, можем ли мы сделать войну более дорогой для России, чтобы она видела бесперспективность продолжения этой войны. Беда в том, что для России ее люди — это расходный материал, а мы, теряя своих людей, теряем самое ценное».

По мнению Длигача, теоретически новый человек, будучи на посту президента США, может усилить давление на Россию.

«Опасаюсь, что это точно будет не Вэнс. Таким человеком мог бы стать Рубио (госсекретарь США Марк Рубио). Если следующим президентом США будет такой человек как Рубио, то у нас шанс есть», — говорит Длигач.

Войну в Украине Россия продолжит обстрелами

«Смысл прост — создать хаос, ослабить нас, «завалить» экономику. Сделать так, чтобы общество давило на политиков и переговорщиков и было бы готово примириться любой ценой. Пока что у России это выходит — постепенно растет процент тех, кто готов даже на территориальные уступки России. К большому сожалению. Это говорит о провале нашей коммуникационной кампании, о том, что резерв стойкости тоже исчерпывается. Поэтому нам нужно изменить стратегию внутри страны, сделать акцент на усилении человеческого капитала, на увеличении нашей внутренней состоятельности. Россия посыплется тогда, когда война для нее будет слишком дорогой — нужно переносить войну на территорию России», — говорит Длигач.

Переговоры о мире нужны всем сторонам

Андрей Длигач уверен, что переговоры нужны всем.

«России они нужны, чтобы затягивать время. Штатам нужны переговоры из-за того, что эта страна — миротворец. Я убежден, что у Трампа, кроме корыстного, есть интерес прекратить эту войну, чтобы не погибали люди. Украине нужны переговоры из-за того, что мы не побеждаем. Переговоры нужны всем», — говорит эксперт.

И, резюмируя, добавляет: «Это так называемое равновесие Нэша (концепция в теории игр). Она заключается в том, что сценарий не является положительным ни для одной из сторон. Но выход из этого сценария усугубляет условия для каждого. Россия не может выйти из переговоров, потому как будет в глазах Трампа выглядеть разрушителями, Украина — по тем же причинам. Штаты не могут выйти, потому как это будет поражение для администрации. Европа не может выйти, потому что не способна обеспечить Украине полноценную экономическую и безопасную устойчивость, не может нам дать достаточно оружия. Китаю, конечно, нравится затяжной сценарий, потому как он истощает Запад, истощает Россию. Китай — единственная сторона, которая не истощается, а зарабатывает на этой войне».

По убеждению Длигача, свет в конце тоннеля для нас есть.

«Нужно усиливать собственные способности, производить все большее количество компонентов и конечной военной продукции, работать над асимметричными действиями по отношению к России. Мы называем это стратегией «пчелы против медведя». То есть сделать так, чтобы война стала слишком дорогой для России», — говорит он.

Войну в Украине Россия остановить не хочет и не может

«Россия не может остановить войну из-за ряда экономических, политических и военных проблем, о которых я неоднократно писал. Так что она будет продолжать, пока есть такая возможность. В связи с этим в ближайшее время не будет ни результативных мирных переговоров, ни прекращения огня, а будет продолжаться попытка давления на фронте и обстрелов инфраструктуры», — рассказал в комментарии для ТСН.ua преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар.

По его мнению, целью обстрелов Украины Россией является попытка России сделать жизнь украинцев как можно тяжелее, поэтому весной цели будут связаны с системой водоснабжения и транспортом, а летом возобновятся обстрелы энергетики.

«Подробнее о причинах, почему Россия не может остановить войну. Во-первых, экономику нельзя перевести обратно на гражданские рельсы без огромных инвестиций, которых негде взять», — говорит Валерий Пекар.

И добавляет: «Во-вторых, все высшие элиты являются непосредственными бенефициарами войны, и эти выгоды нечем заменить. В-третьих, населению нужно показать хоть какую-то победу, иначе «Акела промахнулся», царь ненастоящий. Наконец, четвертое, главное — непонятно, куда девать 700 тысяч убийц, грабителей и насильников, привыкших получать нормальные деньги, — их нельзя возвращать домой, в нищету и безысходность, потому что разнесут россию в клочья».

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Раде готовятся к войне еще на три года. Пока трехсторонние переговоры по окончании войны встают на паузу, Верховная Рада переходит в режим долгосрочного планирования.