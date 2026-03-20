Россияне массированно атаковали областной центр Украины: фото, видео

Последствия атаки на Запорожье / © ТСН

Российские оккупанты продолжают бить по жилым кварталам Запорожья среди белого дня. Сегодня один из вражеских дронов влетел в крышу частного двухэтажного дома. То, что жители остались живы — настоящее везение. Всего за несколько минут до взрыва хозяйка уговорила внучку с высокой температурой спуститься со второго этажа на кухню.

Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Дарьи Назаровой.

Атака на Запорожье: местные рассказали об обстреле

Второй этаж дома семьи Парикош теперь напоминает черную пустошь — огонь не пожалел ничего. Владелица дома, Ирина, со слезами на глазах спрашивает у спасателей об уцелевших вещах, но ответ неутешителен: сгорело все, даже письменный стол внучки. Женщина говорит: ее ребенок выжил только потому, что в этот момент наконец согласилась поесть.

Ирина Парикоша, пострадавшая: «Я пекла пирожки, у меня ребенок больной 19 лет, я ее только оттуда подняла, говорю — иди поешь, пока спала температура. Она сидела, супчик ела вот там возле холодильника. Я вот тут с пирожками и к плитке. Аж тут как бахнет — и зарево идет оттуда!»

Глава семьи, господин Юрий, во время удара также был на первом этаже. Сразу после взрыва он не ждал помощи, а бросился укрощать пламя самостоятельно.

Юрий Парикоша, пострадавший: «Сразу пожар занялся, слава Богу, все живы. Выбежали, начали тушить сами, пока приехали ребята».

Несмотря на то, что люди уцелели, сердце семьи болит за домашними любимцами. После обстрела два кота бесследно исчезли. Хозяева надеются, что животные испугались и убежали, но не исключают худшего — они могли быть на втором этаже в момент попадания.

Это не единственный взрыв, прогремевший в городе сегодня днем. Россияне снова целились по гражданской застройке.

В другом районе города дрон также разрушил помещение, где получила ранения женщина. Спасательные работы на местах попаданий продолжаются.

