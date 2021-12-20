Саммит "Люблинского треугольника": о чем договорились главы Польши, Литвы и Украины

ЕС и НАТО не должны принимать ультиматумы России, подчеркнули лидеры трех стран.

Три президента — Украины, Польши и Литвы — встретились на Прикарпатье в резиденции "Синегора". Они уже подписали совместное заявление, в частности, о противодействии российской агрессии.

Об этом идет речь 20 декабря в сюжете ТСН.19:30.

Журналисты ТСН побывали возле драматического театра в Ивано-Франковске, где президент Владимир Зеленский вместе с украинскими дипломатами смотрел один из лучших спектаклей труппы "Гуцулка Ксеня".

Это театральное событие - в перерыве между двумя важными для Украины встречами. Одна из них уже прошла, другая запланирована на завтра. А днем в резиденции "Синегора" встретились три президента — Украины, Польши и Литвы. Это так называемый "Люблинский треугольник" и в таком составе он собрался впервые. Лидеры 3-х государств подписали совместное заявление, главный лейтмотив которого — сдержать агрессию России, ведь речь идет не только о безопасности Украины, но и всей Европы.

"Наша общая задача – сдержать угрозу со стороны России, защитить Европу от агрессивной политики России. Украина, Польша и Литва находятся в авангарде этого сдерживания", – заявил Владимир Зеленский.

ЕС и НАТО не должны принимать ультиматумы России, считают лидеры трех стран. Ведь если дать слабину, агрессор на этом не остановится. Владимир Зеленский настаивает на жестких санкциях против России, потому что, по его словам, мир должен принимать мощные превентивные меры, а не реагировать на произошедшие события.

Что обсуждали президенты "Люблинского треугольника" во время встречи в "Синегоре" | Новости Украины

Другие темы для разговоров трех президентов:

обеспокоенность "Северным потоком – 2";

миграционный кризис на белорусско-европейской границе;

заявления из Москвы о размещении ядерного оружия на территории Беларуси.

"Для Украины это достаточно привычная ситуация по поводу очередной информационной атаки из России. По крайней мере, мы будем точно знать, если так произойдет (если РФ разместит ядерное оружие в Беларуси — Ред.), где находится часть ядерного оружия Российской Федерации", — заявил Зеленский.

Его польский коллега Анджей Дуда считает, что "если Россия захочет переместить ракеты с боеголовками на территорию Беларуси, то она это сделает". По его словам, остановить это может только решительная позиция НАТО и США.

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Президенты Польши Анджей Дуда и Литвы Гитанас Науседа уже возвращаются домой. А вот Владимир Зеленский продолжает работать в Прикарпатье. Завтра у него встреча в рамках конференции послов Украины в иностранных государствах. Многие из них уже приехали и смотрят вместе с президентом спектакль. В общей сложности послов будет аж три сотни, со всего мира. Они будут рассматривать стратегию внешнеполитической деятельности Украины.

Напомним, что президент Польши на Прикарпатье посетил мемориал жертв Второй мировой войны.

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