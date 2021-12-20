Саміт "Люблінського трикутника": про що домовилися очільники Польщі, Литви та України

ЄС та НАТО не мають приймати ультиматуми Росії, наголосили лідери трьох країн.

Три президенти — України, Польщі та Литви — зустрілися на Прикарпатті в резиденції "Синьогора". Вони вже підписали спільну заяву, зокрема, щодо протидії російській агресії.

Про це йдеться 20 грудня у сюжеті ТСН.19:30.

Журналісти ТСН побували поблизу драматичного театру в Івано-Франківську, де президент Володимир Зеленський разом із українськими дипломатами дивився одну з найкращих вистав трупи "Гуцулка Ксеня".

Ця театральна подія — у перерві між двома важливими для України зустрічами. Одна з них вже відбулася, інша запланована на завтра. А вдень у резиденції "Синьогора" зустрілися три президенти — України, Польщі та Литви. Це так званий "Люблінський трикутник" і у такому складі він зібрався вперше. Лідери 3-х держав підписали спільну заяву, головний лейтмотив якої — стримати агресію Росії, адже йдеться не лише про безпеку України, а і всієї Європи.

"Наше спільне завдання — стримати загрозу з боку Росії, захистити Європу від агресивної політики Росії. Україна, Польща і Литва перебувають в авангарді цього стримування", — заявив Володимир Зеленський.

ЄС та НАТО не мають приймати ультиматуми Росії, вважають лідери трьох країн. Адже якщо дати слабину, агресор на цьому не зупиниться. Володимир Зеленський наполягає на жорстких санкціях проти Росії, бо, за його словами, світ має вживати потужних превентивних заходів, а не реагувати на події, які вже відбулися.

Що обговорювали президенти "Люблінського трикутника" підчас зустрічі у "Синьогорі" | Новини України

Інші теми для розмов трьох президентів:

стурбованість "Північним потоком – 2";

міграційна криза на білорусько-європейському кордоні;

заяви з Москви про розміщення ядерної зброї на території Білорусі.

"Для України це достатньо звична ситуація щодо чергової інформаційної атаки з Росії. Принаймні, ми будемо точно знати, якщо так станеться (якщо РФ розмістить ядерну зброю у Білорусі — Ред.), де розташована частина ядерної зброї Російської Федерації", — заявив Зеленський.

Його польський колега Анджей Дуда вважає, що "якщо Росія захоче перемістити ракети з боєголовками на територію Білорусі, то вона це зробить". За його словами, зупинити це може лише рішуча позиція НАТО та США.

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Президенти Польщі Анджей Дуда та Литви Ґітанас Науседа вже повертаються додому. А от Володимир Зеленський продовжує працювати на Прикарпатті. Завтра у нього зустріч у межах конференції послів України в іноземних державах. Багато хто з них вже приїхав і дивиться разом із президентом виставу. А загалом послів буде аж три сотні, з усього світу. Вони розглядатимуть стратегію зовнішньополітичної діяльності України.

Нагадаємо, що президент Польщі на Прикарпатті відвідав меморіал жертв Другої світової війни.

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