Сможет ли РФ напасть на северо-восток или захватить Харьков: ответ эксперта

Жданов подчеркнул, что у россиян нет сил наступать на Харьковщине, Черниговщине и Сумщине.
Генштаб сообщил об обнаружении на Харьковщине двух российских ВРГ. По мнению американского Института изучения войны (ISW), таким образом, вероятно, российские войска пытаются усилить темпы наступательных действий именно на участке Купянск-Лиман, потому что их наступление на западной линии фронта в Луганской области усложняет рельеф, лес и украинские укрепления.
Есть ли у России силы наступать на северо-востоке или напасть на Харьков, проанализировал военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.ua.
Жданов подчеркнул, что у россиян нет сил наступать на Харьковщине, Черниговщине и Сумщине.
"А те войска, которые там есть и даже та колонна техники, которую сегодня наша разведка заметила напротив Чернигова, будет максимум разведка боем. Будут попытки "вклинения" в нашу территорию и главная цель этих попыток — сковать наши резервы для того, чтобы мы не могли перебрасывать силы на Восток Украины. Я думаю, что именно на Востоке у них еще есть немного сил, особенно личного состава и они будут продолжать эти атакующие действия, отвлекая нас на других направлениях", – отметил эксперт.
По его мнению, россияне могут прибегнуть к отвлекающему наступлению на Сиверском, Слобожанском, а скорее всего – Запорожскому направлению. Но главная цель таких действий – не прорвать украинскую оборону, а сковать наши силы.
Ранее в ВСУ сообщили, что на Волынском, Ровенском, Житомирском, Киевском, Черниговском и Сумском направлениях пока все относительно спокойно.
Может ли РФ атаковать Харьков
Напомним, израильский доброволец ВСУ Денис Десятник заявил, что россияне сейчас сфокусировались на захвате Донбасса. Потенциала для нового масштабного повторного наступления на Харьковскую или Киевскую области у них нет.
Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что российские войска могут осуществить попытку наступления в Харьковской или Запорожской областях.
Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин сообщал, что в 2023 году россияне рассматривают для наступления три сценария.
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