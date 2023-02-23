Сможет ли РФ напасть на северо-восток или захватить Харьков: ответ эксперта

Жданов подчеркнул, что у россиян нет сил наступать на Харьковщине, Черниговщине и Сумщине.

Генштаб сообщил об обнаружении на Харьковщине двух российских ВРГ. По мнению американского Института изучения войны (ISW), таким образом, вероятно, российские войска пытаются усилить темпы наступательных действий именно на участке Купянск-Лиман, потому что их наступление на западной линии фронта в Луганской области усложняет рельеф, лес и украинские укрепления.

Есть ли у России силы наступать на северо-востоке или напасть на Харьков, проанализировал военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.ua.

Жданов подчеркнул, что у россиян нет сил наступать на Харьковщине, Черниговщине и Сумщине.

"А те войска, которые там есть и даже та колонна техники, которую сегодня наша разведка заметила напротив Чернигова, будет максимум разведка боем. Будут попытки "вклинения" в нашу территорию и главная цель этих попыток — сковать наши резервы для того, чтобы мы не могли перебрасывать силы на Восток Украины. Я думаю, что именно на Востоке у них еще есть немного сил, особенно личного состава и они будут продолжать эти атакующие действия, отвлекая нас на других направлениях", – отметил эксперт.

По его мнению, россияне могут прибегнуть к отвлекающему наступлению на Сиверском, Слобожанском, а скорее всего – Запорожскому направлению. Но главная цель таких действий – не прорвать украинскую оборону, а сковать наши силы.