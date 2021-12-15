Украина (не) шагает в ЕС: саммит Восточного партнерства с нормандским привкусом

Брюссель хочет отмежеваться от гарантий безопасности Украине, ограничившись финансовой помощью.

В Брюсселе наконец-то состоялся долгожданный саммит Восточного партнерства (ВП), из-за COVID-19 несколько раз переносился. Участвовал в нем и президент Украины Владимир Зеленский.

Что это за саммит? Раз в два года в Брюсселе собираются лидеры Евросоюза и шести стран-участниц ВП: Украины, Грузии, Молдовы, Армении, Азербайджана и Беларуси.

Что такое ВП? Наверняка, больше всего украинцы знают об этом по Вильнюсскому саммиту 2013 года, когда тогдашний президент Виктор Янукович в угоду Москве отказался подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, что стало началом Революции Достоинства. Вообще ВП берет начало с 2009 года. Его создали наши друзья – Польша и Швеция – чтобы приблизить шесть стран к ЕС. Но, за 12 лет существования ВП, мы видим, что оно существенно забуксовало, если не сказать, что вообще "умерло".

ТСН.ua разбирался, для чего тогда Украине вообще нужно ВП, и почему ЕС упорно не хочет признавать собственных ошибок.

Оружие и Россия

Прежде чем углубиться в политику ВП, расскажем, что предшествовало этому саммиту в Брюсселе. А прошел он на фоне громкого скандала из-за блокирования Германией во время правления бывшего канцлера Ангелы Меркель приобретения Украиной 20 винтовок EDM4S-UA против беспилотников (литовского производства) и 90 крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 (американского производства).

Причем Киев уже проплатил их через Агентство НАТО по поддержке и поставкам (NSPA – аналог нашей ProZorro). Об этом в интервью Financial Times первым рассказал министр обороны Алексей Резников, а затем – и Владимир Зеленский в интервью итальянской La Repubblica. Берлин пока молчит. И это при том, что именно Германия является участником мирного нормандского формата по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.

Но на этом скандалы не заканчиваются. Прямо в день саммита ВП издание Bloomberg сообщило, что ряд ведущих стран ЕС (Германия, Франция, Италия и Испания), в отличие от США, предпочитают диалог с Москвой, нежели немедленную разработку болезненных санкций против России, если Москва все же решится на широкомасштабную агрессию против Украины.

Напомним, что саммиту ВП предшествовала беспрецедентная эскалация российской армады возле украинских границ. По крайней мере, об этом почти два месяца до онлайн-саммита Джо Байдена с Владимиром Путиным 7 декабря один за другим сообщали американские СМИ.

Саммит ВП

Сам саммит ВП для Украины был интересен не столько "победами" (потому что здесь похвастаться особенно нечем, учитывая блокирование самим Брюсселем продвижения Украины в ЕС) на евроинтеграционном треке, сколько количеством двусторонних встреч Владимира Зеленского с европейскими лидерами.

Во-первых, сразу после обнародования резонансного интервью в итальянской La Repubblica, еще во вторник, 14 декабря, украинский президент поговорил по телефону с премьером Италии Марио Драги.

Во-вторых, уже в среду, 15 декабря, в Брюсселе Зеленский провел встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Пока стороны не разглашают подробности переговоров. Но, за день до саммита, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что СХП не должен стать заменой наших стремлений вступить в ЕС.

В-третьих, президент Украины провел переговоры с премьером Словении. Их результатом стало подписание Декларации о поддержке европейской перспективы нашей страны.

Что это такое? Пока некоторые ведущие страны ЕС блокируют наше продвижение не только в ЕС, но и в НАТО, а европейские руководители каждый раз блокируют признание права Украины на членство в ЕС в итоговых декларациях саммитов ВП, Киев принялся подписывать декларации о признании нашей европерспективы с каждой страной-членом ЕС.

"Сегодня, 15 декабря, была подписана уже седьмая такая декларация со Словенией. То есть, менее чем через год нам удалось собрать уже четверть голосов "за" вступление Украины среди членов ЕС", — сказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

В-четвертых, и, что самое главное, также в Брюсселе украинский президент встретился отдельно с новым немецким канцлером Олафом Шольцом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, а затем провел с ними трехстороннюю встречу в неполном нормандском формате. Конечно, без РФ, которая не изъявляет желания что-либо обсуждать с Украиной, только – с США о дальнейшем нерасширении НАТО на Восток.

Нельзя сказать, что эта встреча была безоблачной. Официальный Берлин воздержался от уколов Киева относительно блокировки поставок нам оружия, как и об остановке запуска "Северного потока-2" и других санкций против РФ.

"Некоторые государства, лидеры, предлагают формат реагирования уже после вероятной эскалации со стороны РФ. Нас интересует мощная санкционная политика до вероятной эскалации. Тогда вероятной эскалации может и не быть. Именно такие отношения, предупреждая столь опасные шаги, могут остановить военный конфликт на Востоке нашего государства, который длится восемь лет", — сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита ВП.

Почему это важно? Как правильно отметил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий, Кремль уже не говорит о "формуле Штайнмайера" или очередности выборов в ОРДЛО по букве Минских договоренностей. Москве подавай правовые юридические гарантии нерасширения НАТО на Восток и неразмещения военных систем Альянса в непосредственной близости к территории России. То есть, в странах бывшего Варшавского договора и даже дальше.

Именно в среду, 15 декабря, в день саммита ВП МИД России передал Соединенным Штатам свои письменные предложения по заключению пакта о новой европейской архитектуре безопасности, предусматривающей письменные гарантии Америки и НАТО не расширять Альянс дальше на Восток.

Европейская перспектива

Что бы там кто ни говорил, но за 12 лет существования ВП, Украина стала его безусловным лидером. Да, Москва с самого начала считает его антироссийским проектом. Как и НАТО, требуя от Альянса и США письменных гарантий нерасширения.

Да, Восточное партнерство – это не о безопасности. И, как любят замечать европейские бюрократы, – не о членстве в ЕС. Конечно, лучше строить газопроводы с РФ, делая вид, что все хорошо. Но, вместо того, чтобы сохранять статус-кво, стремясь к диалогу с Россией и строительству газовых "потоков", Евросоюзу нужно наконец открыть глаза на то, что почти во всех странах ВП есть вооруженные конфликты, где так или иначе торчат уши Российской Федерации. .

Как бы официальный Брюссель ни отмежовывался, что ВП – это не о вступлении стран-участниц в ЕС и какие-то гарантии безопасности, именно этого ожидает от него хотя бы Украина, Грузия и Молдова, которые получили безвиз и подписали с Брюсселем Соглашения об ассоциации. Поэтому Киев, Кишинев и Тбилиси создали формат Ассоциированного трио. Но Евросоюз не спешит официально признавать новую инициативу трех стран, отмечая, что хочет сохранить единство формата ВП.

Но зачем? Да, на саммите ВП в этом году вместо белорусских официальных представителей были пустые стулья. Но, Беларусь, страну-участницу ВП, Россия фактически использовала как плацдарм для гибридной атаки мигрантами не только против Польши и стран Балтии, но и против ЕС и НАТО. Но ЕС даже не смог санкционировать режим Путина.

Запад фактически проспал аншлюс Беларуси Россией. Вдобавок, другие две участницы ВП, Армения и Азербайджан, не проявляют жарких евроинтеграционных стремлений. В этом формате "шестерки" в лидерах именно Украина, Грузия и Молдова. Но, почему-то, описывая саммит ВП, об Украине, Грузии и Молдове европейские медиа пишут, как о бывших советских странах. Конечно, как говорится, из песни слов не выкинешь. Историю переписать невозможно. Но, с момента распада Советского Союза прошло уже 30 лет. Может настало время называть вещи своими именами - наши страны - европейскими?

Бывший глава МИД Бельгии однажды сказал: "ЕС является экономическим гигантом, политическим карликом и военным червем". Но, парадокс в том, что он сказал это в 1991 году. И, похоже, что с тех пор мало что изменилось. Пока ЕС предпочитает признавать, что ВП скорее "мертв", чем "жив", превращая его в финансовый фонд поддержки стран-участниц.

Что ж, официальный Брюссель объявил о новом плане дальнейшего сотрудничества со странами ВП на 2,3 млрд. евро с возможностью привлечь до 17 млрд. евро публичных и частных инвестиций. Эти деньги пойдут на развитие торговли, создание новых рабочих мест, инвестиций в инфраструктуру и поддержку "зеленого" перехода (что нам уже обещала Германия в рамках 1 млрд. евро компенсаций за запуск "Северного потока-2").

Но в ЕС не учитывают еще одну очень простую деталь: чем сильнее они отвергают европейские стремления Украины, тем дальше сами украинцы от ЕС. По данным соцопроса Центра "Новая Европа" от 8 до 29 ноября 2021 года, характерной особенностью этого года является то, что уровень поддержки движения в ЕС снизился.