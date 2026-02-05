- Дата публикации
-
- Категория
- Выпечка и мучные блюда
- Количество просмотров
- 188
- Время на прочтение
- 2 мин
Домашние пряники на сковороде: чтобы приготовить, духовку не нужна
Рецепт пряников без духовки.
Чтобы приготовить нежную выпечку, а именно коврижки на сковороде, можно воспользоваться этим рецептом. Пряники получаются ароматными и мягкими благодаря особой технологии приготовления под крышкой.
Необходимые ингредиенты
80 г айрана (вместо него можно взять кефир или йогурт);
80 г сахара;
40 г меда;
10 г ванильного сахара;
250 г муки;
1 ч. л. разрыхлителя;
Щепотка соды;
Щепотка соли;
0,5 ч. л. корицы;
Лимонная цедра по вашему вкусу;
30 г растительного масла;
Сахарная пудра для украшения готовых пряников.
Процесс приготовления теста
Начните с подготовки сладкого основания. В небольшой кастрюле смешайте айран с сахаром, ванильным сахаром и медом. Поставьте смесь на плиту и немного подогрейте, постоянно помешивая, пока сахар и мед полностью не растворятся. Следите, чтобы масса не закипела.
Перелейте теплую смесь в миску для затворения. Добавьте масло, щепотку соли, корицу и лимонную цедру. Тщательно перемешайте компоненты до однородности.
Постепенно добавляйте просеянную муку вместе с разрыхлителем и содой. Замесите тесто вручную. Оно должно получиться мягким и иметь легкую липкую текстуру.
Разделите готовое тесто на 10 равных частей. Если оно слишком липнет к рукам, используйте небольшое количество муки. Сформируйте из каждой части аккуратный шарик и прижмите его ладонью, чтобы получить заготовку толщиной около 1 см.
Для приготовления выберите сковороду с толстым дном. Застелите ее пергаментным листом и установите минимальный огонь. Выложите пряники на расстоянии друг от друга.
Накройте сковороду крышкой и выпекайте первую сторону в течение 6 минут. После этого аккуратно переверните коврижки. Чтобы выпечка была мягкой, налейте одну столовую ложку воды по краю сковороды (на дно под пергамент), быстро накройте крышкой и готовьте еще 6 минут.
Снять готовые пряники с огня и выложить на тарелку. Накройте их чистым полотенцем и дайте отдохнуть 10 минут. Перед подачей обильно присыпьте выпечку сахарной пудрой.
Храните коврижки в плотно закрытой емкости. Лучше всего они по вкусу через несколько часов или на следующий день, когда структура становится максимально нежной.