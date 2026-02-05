Домашние пряники на сковороде: чтобы приготовить, духовку не нужна

Пряники на сковороде // Фото: yuliia_mikulich / Instagram

Чтобы приготовить нежную выпечку, а именно коврижки на сковороде, можно воспользоваться этим рецептом. Пряники получаются ароматными и мягкими благодаря особой технологии приготовления под крышкой.

Необходимые ингредиенты

80 г айрана (вместо него можно взять кефир или йогурт);

80 г сахара;

40 г меда;

10 г ванильного сахара;

250 г муки;

1 ч. л. разрыхлителя;

Щепотка соды;

Щепотка соли;

0,5 ч. л. корицы;

Лимонная цедра по вашему вкусу;

30 г растительного масла;

Сахарная пудра для украшения готовых пряников.

Процесс приготовления теста

Начните с подготовки сладкого основания. В небольшой кастрюле смешайте айран с сахаром, ванильным сахаром и медом. Поставьте смесь на плиту и немного подогрейте, постоянно помешивая, пока сахар и мед полностью не растворятся. Следите, чтобы масса не закипела. Перелейте теплую смесь в миску для затворения. Добавьте масло, щепотку соли, корицу и лимонную цедру. Тщательно перемешайте компоненты до однородности. Постепенно добавляйте просеянную муку вместе с разрыхлителем и содой. Замесите тесто вручную. Оно должно получиться мягким и иметь легкую липкую текстуру. Разделите готовое тесто на 10 равных частей. Если оно слишком липнет к рукам, используйте небольшое количество муки. Сформируйте из каждой части аккуратный шарик и прижмите его ладонью, чтобы получить заготовку толщиной около 1 см. Для приготовления выберите сковороду с толстым дном. Застелите ее пергаментным листом и установите минимальный огонь. Выложите пряники на расстоянии друг от друга. Накройте сковороду крышкой и выпекайте первую сторону в течение 6 минут. После этого аккуратно переверните коврижки. Чтобы выпечка была мягкой, налейте одну столовую ложку воды по краю сковороды (на дно под пергамент), быстро накройте крышкой и готовьте еще 6 минут. Снять готовые пряники с огня и выложить на тарелку. Накройте их чистым полотенцем и дайте отдохнуть 10 минут. Перед подачей обильно присыпьте выпечку сахарной пудрой.

Храните коврижки в плотно закрытой емкости. Лучше всего они по вкусу через несколько часов или на следующий день, когда структура становится максимально нежной.