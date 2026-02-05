ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Выпечка и мучные блюда
Количество просмотров
188
Время на прочтение
2 мин

Домашние пряники на сковороде: чтобы приготовить, духовку не нужна

Рецепт пряников без духовки.

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
350 ккал
Пряники на сковороде//Фото: yuliia_mikulich/Instagram

Пряники на сковороде // Фото: yuliia_mikulich / Instagram

Чтобы приготовить нежную выпечку, а именно коврижки на сковороде, можно воспользоваться этим рецептом. Пряники получаются ароматными и мягкими благодаря особой технологии приготовления под крышкой.

Необходимые ингредиенты

  • 80 г айрана (вместо него можно взять кефир или йогурт);

  • 80 г сахара;

  • 40 г меда;

  • 10 г ванильного сахара;

  • 250 г муки;

  • 1 ч. л. разрыхлителя;

  • Щепотка соды;

  • Щепотка соли;

  • 0,5 ч. л. корицы;

  • Лимонная цедра по вашему вкусу;

  • 30 г растительного масла;

  • Сахарная пудра для украшения готовых пряников.

Процесс приготовления теста

  1. Начните с подготовки сладкого основания. В небольшой кастрюле смешайте айран с сахаром, ванильным сахаром и медом. Поставьте смесь на плиту и немного подогрейте, постоянно помешивая, пока сахар и мед полностью не растворятся. Следите, чтобы масса не закипела.

  2. Перелейте теплую смесь в миску для затворения. Добавьте масло, щепотку соли, корицу и лимонную цедру. Тщательно перемешайте компоненты до однородности.

  3. Постепенно добавляйте просеянную муку вместе с разрыхлителем и содой. Замесите тесто вручную. Оно должно получиться мягким и иметь легкую липкую текстуру.

  4. Разделите готовое тесто на 10 равных частей. Если оно слишком липнет к рукам, используйте небольшое количество муки. Сформируйте из каждой части аккуратный шарик и прижмите его ладонью, чтобы получить заготовку толщиной около 1 см.

  5. Для приготовления выберите сковороду с толстым дном. Застелите ее пергаментным листом и установите минимальный огонь. Выложите пряники на расстоянии друг от друга.

  6. Накройте сковороду крышкой и выпекайте первую сторону в течение 6 минут. После этого аккуратно переверните коврижки. Чтобы выпечка была мягкой, налейте одну столовую ложку воды по краю сковороды (на дно под пергамент), быстро накройте крышкой и готовьте еще 6 минут.

  7. Снять готовые пряники с огня и выложить на тарелку. Накройте их чистым полотенцем и дайте отдохнуть 10 минут. Перед подачей обильно присыпьте выпечку сахарной пудрой.

Храните коврижки в плотно закрытой емкости. Лучше всего они по вкусу через несколько часов или на следующий день, когда структура становится максимально нежной.

Дата публикации
Количество просмотров
188
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie