Алина Шаманская поправилась на 10 кило и раскрыла причину: "Не влезаю в 80% своих вещей"

Алина Шаманская / © instagram.com/shamankaa

Реклама

Украинская блогерша и ведущая Алина Шаманская поправилась на 10 килограмм.

Об этом знаменитость рассказала в Instagram-stories. Блогерша говорит, что набрала вес на фоне стресса, недосыпания и импульсивного переедания. Алина признается, что ест то, что видит, и даже не потому, что "хочет", а из-за истощения у нее просто нет ресурса на приготовление пищи.

Блогерша также отметила, что на 2026 год у нее был четкий план - наладить режим, заниматься спортом и правильно питаться. Однако с этим всем пока что не складывается. Алина Шаманская признается, что таким образом заедает свою внутреннюю тревогу.

Реклама

"Я поправилась на 10 кг. Я не влезаю в 80% своих вещей... Я ем просто то, что вижу, не потому, что "хочу", а из-за отсутствия ресурса что-то себе готовить... "Лучше же" быстро съесть конфету, которая валяется, чем иди и варить гречку и делать салат. Это не о желании есть - это желание кормить внутреннюю тревогу", - откровенно поделилась блогерша.

Алина Шаманская с сыном

Напомним, недавно певица Lida Lee откровенно заговорила о своем весе. Исполнительница призналась, почему набрала лишние кило.