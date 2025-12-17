- Дата публикации
Блогерша Верба разозлила пренебрежительным отношением к флагу Украины: "Осквернение государственного символа"
Юлия Верба попала в громкий скандал.
Скандальная украинская блогерша Юлия Верба, она же Юлия Вербинец, разозлила пренебрежительным отношением к флагу Украины.
Вокруг звезды Сети разгорелся громкий скандал. Юлия Верба наделала довольно провокационный контент с блогером под ником smurfi.ik. Для фото и видео они в том числе использовали флаг Украины. Все бы ничего, но сине-желтый флаг был несколько видоизменен. Блогер smurfi.ik подарил Вербе флаг, на котором было напечатано ее фото.
Очевидно, они считали, что это будет смешно. Однако в Сети разгорелся громкий скандал. В Threads пользователи отмечали, что это пренебрежительное отношение к флагу Украины и осквернение государственного символа.
Как можно сделать что-то подобное на государственном флаге?
Трудно подобрать слова... Трудно представить, что люди смогли додуматься до такого. Почему? Зачем? Это же осквернение государственного символа. А еще большая беда в том, что у этой Вербы и ей подобных достаточно много подписчиков...
Верба пробила дно морали…
Сама же Юлия Верба скандал не комментировала. Также провокационный контент блогерша не удаляла. Юлия лишь удалила возможность оставлять комментарии у нее на странице в Instagram.
Напомним, недавно певица Светлана Лобода попала в скандал из-за флага Украины. Артистка возмутила отношением к сине-желтому стягу.