Блогерша Верба разозлила пренебрежительным отношением к флагу Украины: "Осквернение государственного символа"

Скандальная украинская блогерша Юлия Верба, она же Юлия Вербинец, разозлила пренебрежительным отношением к флагу Украины.

Вокруг звезды Сети разгорелся громкий скандал. Юлия Верба наделала довольно провокационный контент с блогером под ником smurfi.ik. Для фото и видео они в том числе использовали флаг Украины. Все бы ничего, но сине-желтый флаг был несколько видоизменен. Блогер smurfi.ik подарил Вербе флаг, на котором было напечатано ее фото.

Очевидно, они считали, что это будет смешно. Однако в Сети разгорелся громкий скандал. В Threads пользователи отмечали, что это пренебрежительное отношение к флагу Украины и осквернение государственного символа.

Как можно сделать что-то подобное на государственном флаге?

Трудно подобрать слова... Трудно представить, что люди смогли додуматься до такого. Почему? Зачем? Это же осквернение государственного символа. А еще большая беда в том, что у этой Вербы и ей подобных достаточно много подписчиков...

Верба пробила дно морали…

Сама же Юлия Верба скандал не комментировала. Также провокационный контент блогерша не удаляла. Юлия лишь удалила возможность оставлять комментарии у нее на странице в Instagram.

Напомним, недавно певица Светлана Лобода попала в скандал из-за флага Украины. Артистка возмутила отношением к сине-желтому стягу.