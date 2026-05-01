Дядя Жора очаровал редкими фото с женой-красавицей и публично обратился к ней
Юморист посвятил жене Наталье эмоциональное поздравление и растрогал фанов.
Украинский юморист Дядя Жора трогательно поздравил жену нутрициолога Наталью Мичковскую с днем рождения в соцсетях, чем умилил поклонников.
Праздничные кадры появились на странице ведущего в Instagram. Пара позировала на фоне красных декораций с неоновой надписью. Атмосфера снимков была камерной и одновременно очень эмоциональной. Наталья Мичковская, известная как нутрициолог и фитнес-эксперт, выглядела счастливой рядом с мужем. В подписи к фото Дядя Жора не был многословным, но передал главное — близость и благодарность.
«С Днюхой, моя дорогая! Ты все знаешь сама — выше неба», — написал Дядя Жора.
Далее артист добавил еще более личный штрих, обратившись к музыке, которая для него имеет особое значение. В заметке он подчеркнул, что для него важно не только празднование, но и общая история, которую они создают ежедневно. Эти слова стали продолжением его романтического настроения и публичного признания в чувствах.
«Как сказал мой любимый исполнитель в песне "Яскраві моменти"… Я хочу с тобой прожить до ста и чтобы наш альбом смотрели внуки. Создадим сегодня еще один яркий момент вместе. С твоим особенным днем! С днем рождения!» — отметил шоумен.
Публикация быстро собрала реакции подписчиков, которые присоединились к поздравлениям. Сам Дядя Жора также обратился к поклонникам, поблагодарив за теплые слова.
