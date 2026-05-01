Известная украинская певица призналась, что возит в чемодане, и рассказала о курьезных ситуациях в туре

Алена Омаргалиева / © instagram.com/omargalieva.alena

Украинская певица Алена Омаргалиева рассказала о гастролях по Европе и неожиданном содержимом своих чемоданов.

30 апреля в Октябрьском дворце состоялся благотворительный концерт «Музыка свободы», приуроченный ко Дню пограничника Украины. На сцене выступили украинские артисты, которые поддержали защитников государственной границы. Среди них была и Omargalieva, которая поделилась собственными историями о поездках за границу. Для нее это не просто пересечения пунктов пропуска, а регулярные встречи с людьми, которые стоят на защите страны. Артистка говорит, что эти моменты запоминаются надолго. И каждая такая встреча имеет особое значение. Именно поэтому она не упускает возможности поблагодарить.

«Наши пограничники — самые лучшие. Я с ними постоянно вижусь на границах, постоянно фотографируемся, постоянно благодарим за то, что они есть. Сегодня очень важный день, потому что они сдерживают наши границы и не дают оккупанту зайти в нашу страну», — поделилась певица в комментарии BLIK.ua.

По словам артистки, она до сих пор хранит совместные фото с военными, но мечтает сделать их более особенными — распечатать и передать с подписью. Пока что плотный график не позволяет воплотить этот замысел, но идея остается для нее важной.

«Польские пограничники постоянно проверяют у меня чемоданы, а там платья, и они тяжелые», — с улыбкой рассказала она.

Гастрольная жизнь добавляет своих нюансов: чемоданы артистки почти всегда наполнены сценическими образами. Она признается, что главное — взять эффектное платье, а остальное легко найти уже на месте.

«Платье с камнями — обязательно, а все остальное — найду на месте», — делится артистка.

