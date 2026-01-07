Екатерина Бужинская впервые за долгое время показала 19-летнюю дочь от экс-супруга, которая живет отдельно

Екатерина Бужинская / © instagram.com/buzhynska

Украинская певица Екатерина Бужинская рассказала о празднике в семье.

Сегодня, 7 января, дочь артистки Алена встречает свое 19-летие. По случаю праздника исполнительница обнародовала два фото. На одном из них она предстает с новорожденной дочкой, а на другом подросшая девушка уже позирует самостоятельно за столом. Бужинская публично обратилась к имениннице с поздравительными словами, а также выразила свою гордость за нее.

Екатерина Бужинская с дочкой на архивном фото / © instagram.com/buzhynska

«Моя дорогая доченька Леночка! Поздравляю тебя с твоим 19 Днем рождения! Ты стала на год взрослее, красивее и самостоятельнее. Желаю тебе, моя родная, крепкого здоровья, неземного счастья, благополучия и неожиданной удачи. Пусть твоя жизнь будет наполнена яркими красками, незабываемыми ощущениями, прекрасными воспоминаниями и только положительными эмоциями. Желаю тебе, моя доченька, быть желанной и любимой, а также реализоваться в жизни и стать самодостаточной и успешной. Пусть на твоем жизненном пути встречаются только верные друзья и добрые, честные люди, а невзгоды, проблемы и трудности проходят стороной. Ты — лучшая дочь на свете, и я горжусь твоими достижениями. Очень тебя люблю!» — восхитила певица.

Дочь Екатерины Бужинской Елена / © instagram.com/buzhynska

Отметим, Екатерина Бужинская родила старшую дочь Елену в отношениях с хирургом Владимиром Ростуновым. Отец и дочь не поддерживают отношений. Подросток живет отдельно от семьи в Германии и получает образование писательницы.