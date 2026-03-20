Елена Мозговая показала редкие фото дочери-красавицы от Пономарева и публично обратилась к ней

Елена Мозговая

Реклама

Продюсер Елена Мозговая трогательно обратилась к дочери от певца Александра Пономарева — Евгении по случаю ее 28-летия, публично поздравив ее в соцсетях и поделившись редким архивным фото.

20 марта она опубликовала пост, который быстро привлек внимание подписчиков. Евгения является дочерью певца Александра Пономарева, однако ведет закрытый образ жизни. Ее Instagram недоступен для посторонних, а сама девушка давно не появлялась у мамы в публичном пространстве. Известно, что она живет за границей и работает вне шоу-бизнеса.

«Мой цветочек, моя нежная, прекрасная, добрая, умная, чувствительная Евгения, люблю тебя безусловно и безгранично! Будь счастлива всегда и всегда, ты очень достойный Человек, и я горда быть твоей мамой.

Реклама

P.S. Хоть ты и далеко, но ты всегда рядом… потому что ты в моем сердце и душе», — обратилась к дочери продюсер.

Елена Мозговая с дочерью Евгенией

В подписи Мозговая намекнула, что дочь сейчас находится далеко от нее, однако это не мешает их эмоциональной связи. За последние годы Евгения выбрала непубличный путь — по имеющейся информации, она работает в инвестиционной сфере. Несмотря на это, интерес к ней не угасает из-за известной творческой семьи.

Отметим, в семье Елены трое дочерей. Старшая Зоя живет за границей и строит личную жизнь вне Украины. Младшая Соломия, которую продюсер воспитывает вместе с мужем Дэвидом Аксельродом, наоборот часто появляется в ее соцсетях.

Напомним, недавно Елена Мозговая также растрогала фотографией дочери Соломии возле памятника ее легендарному дедушке.