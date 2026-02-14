Елена Тополя о заказчике "слива" ее интимных видео: "Известная женщина задействована"

Елена Тополя / © Пресс-служба ALYOSHA

Украинская певица Елена Тополя заговорила о заказчике "слива" ее интимных видео.

Артистка в середине января стала жертвой шантажа. Злоумышленники требовали у знаменитости средства и угрожали распространить интимные видео, снятые без ее ведома. Елена Тополя в интервью Рамине Эсхакзай говорит, что есть исполнители, а есть заказчик. Певица убеждена, что это дело рук людей из ее окружения. Более того, по словам звезды, они имеют отношение к сфере шоу-бизнеса, ведь интимные видео присылали даже медийщикам, следовательно у них были соответствующие контакты.

Елена Тополя много деталей раскрывать не может, поскольку ведется следствие. Впрочем, артистка намекнула, что к этому "привлечена известная в кругах медиапространства женщина", но и она "кое-кому подчиняется".

Елена Тополя

"Это профессионалы, которые точно крутятся в шоу-бизнесе и у них есть контакты людей. Это организовано точно какими-то недалекими от меня людьми. Здесь не один человек. Есть один самый главный, конечно, но исполнители - это целая команда людей. Есть очень известная в кругах медиапространства женщина, которая точно там задействована. Она подчиняется кое-кому. Я не имею права никого называть, потому что не могу", - говорит певица.

Также Елена Тополя поделилась, что и сами злоумышленники в письмах пытались ее запутать, чтобы она считала, что это дело рук "другого человека". Однако певица убеждена, что это вообще не так. По словам исполнительницы, для "слива" ее интимных видео потратили немалые суммы средств, а тот человек на это не способен. Когда же Рамина уточнила, имеет ли в виду Елена Тополя под словами "другой человек" ее бывшего Вадима Лисицу, то она это подтвердила.

Елена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

"Когда можно будет, я опубликую все письма со всеми текстами, которые мне поступали. Там пытались все мои мысли о заказчике перевести совсем на другого человека, которого я прекрасно знаю, и точно знаю, что этот человек на это не способен. Я понимаю, что вся эта комбинация стоит больших денег. Это не одна тысяча долларов. Я понимаю, что этот человек, на которого пытались намекнуть, на такую глупость не будет тратить столько денег", - добавила артистка.

Напомним, Елену Тополю после "слива" в Сеть ее интимных видео начали обвинять в изменах в браке. Недавно артистка ответила на эти упреки.