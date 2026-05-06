"Евровидение-2026": появились первые фото с репетиции LELÉKA в Вене

LELÉKA на "Евровидении-2026" / © instagram.com/eurovision

Представительница Украины на «Евровидении-2026» LELÉKA провела свою первую репетицию на главной песенной сцене в Вене.

На официальном аккаунте конкурса наконец-то появились первые фото, где можно рассмотреть образ исполнительницы. LELÉKA будет одета в белый наряд от дизайнера Лилии Литковской. Образ артистки тесно связан с ее псевдонимом. К слову, певица на сцене будет напоминать аиста, а ее наряд шили таким образом, чтобы он был свободным, не мешал движениям и выглядел как «полет» птицы.

«Этот костюм — про исповедь. Я хотела, чтобы зритель увидел, как платье прорастает сквозь песню, где каждый элемент — это личный символ, вплетенный в канву выступления. "Аистовое крыло" здесь не случайно — это визуализация внутренней воли артиста и напоминание о том, насколько могущественна наша природная энергия, когда мы позволяем себе расправить плечи», — комментирует дизайнер.

На первых фото с репетиции действительно заметен подиум, сбоку которого будет сидеть бандурист Ярослав Джусь. Образ музыканта сделан в стиле казацкой эпохи.

Кстати, на кадрах также заметно, что ткань действительно играет важную роль в номере LELÉKA, поскольку будет развеваться на теле исполнительницы.

Напомним, уже 14 мая можно будет оценить выступление представительницы Украины на «Евровидении-2026». Тогда будет второй полуфинал, где впервые и выйдет на сцену LELÉKA. Редакция сайта ТСН.ua будет тщательно следить за ходом событий на конкурсе и первой сообщать о самых интересных моментах.

Кстати, финал «Евровидения-2026» состоится уже 16 мая. Оказалось, что известные украинские звезды будут развлекать зрителей в интервал-акте. Организаторы конкурса называют их легендами и иконами «Евровидения».

