Агрессор Российская Федерация сознательно срывает перемирие. В Москве волнуются за проведение парада на Красной площади 9 мая.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

«Вы неудачники и чтобы окончательно не развалиться — прекращайте войну, потому что не будет у вас ни ВПК, ни нефтянки, ничего со временем. А попытка агрессии против Балтии, которую вы так хотите осуществить, окончательно похоронит вас», — подчеркнул он.

Коваленко напомнил России, что они потеряли Сирию и Кавказ, а также проиграли Молдову. Кроме того, добавил он», Москва уже «не контролирует полностью даже Беларусь, потому что Лукашенко сыграет с Китаем и США».

«Коррупционное влияние на элиты ЕС постепенно испаряется даже там, где он еще сохранялся в начале этого года. Никакого влияния времен совка больше не существует и не будет существовать. Россия Путина потеряла то, что еще сохраняла Россия Ельцина», — подытожил руководитель ЦПИ.

«Перемирие» Путина — что известно

Заметим, что ранее Коваленко резко ответил на «перемирие» Владимира Путина , которое тот объявил на 8-9 мая. Он акцентировал, что прежде всего "фюрер" "очень переживает за свой парад" на Красной площади. Именно поэтому он якобы инициировал «перемирие» и пригрозил ударами по Киеву.

Вечером 4 мая российское Минобороны заявило, что диктатор объявил перемирие на 8 и 9 мая в честь празднования Победы «Советского народа в Великой Отечественной войне».

В то же время Владимир Зеленский заявил, что Киев не получил официального обращения относительно «модальности прекращения боевых действий». По его словам, Украина объявляет режим тишины уже с 00.00 6 мая. Впрочем, Путин сорвал перемирие. С 00:00 российская армия совершила 1820 нарушений режима тишины: обстрелы, попытки штурмов, авиационные удары, применение дронов.

Дата публикации 16:30, 05.05.26

