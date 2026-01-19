Молодая певица после приписывания ей романа с Китом Урбаном раскрыла правду в новом заявлении

Кит Урбан, Карли Скотт Коллинз

Реклама

Вокруг личной жизни музыканта Кита Урбана не утихают слухи.

Так, на днях артисту после развода с актрисой Николь Кидман приписали роман с певицей Карли Скотт Коллинз. Более того, инсайдеры уверяли, что музыкант уже якобы съехался с младшей на 32 года возлюбленной. Но после волны обсуждений девушка решила не молчать и дала публичный ответ.

В своем Instagram Карли Скотт Коллинз опубликовала сториз со скриншотом статьи, в которой утверждалось, что Кит Урбан после развода переехал к ней. На эти предположения певица отреагировала довольно лаконично, но четко: «Народ, это абсолютно нелепо и неправда».

Реклама

Сторис Карли Скотт Коллинз

Стоит отметить, что сплетни о возможных романтических отношениях между Урбаном и Коллинз начали распространяться после окончательного развода музыканта с Николь Кидман. На самом же деле Карли Скотт Коллинз связана с Китом Урбаном в профессиональном плане. Молодая певица в свое время выступала на разогреве в его масштабном туре. Во время гастролей артисты часто появлялись вместе на сцене, что и стало почвой для слухов.

Впрочем, как уверяет сама Карли Скотт Коллинз, все разговоры о ее романтической связи с Китом Урбаном не имеют ничего общего с реальностью. Пока же сам музыкант не рассказывал о новых отношениях.

Напомним, недавно слухи о новом романе подогрел «Холостяк» Тарас Цымбалюк. Он регулярно появляется в компании известной актрисы.