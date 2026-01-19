Переговоры о мире: Путин отправил своего посланника в Давос

Дмитриев / © Getty Images

Специальный посланник президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев на этой неделе посетит швейцарский курорт Давос. Там он проведет встречи с членами американской делегации на полях Всемирного экономического форума.

Об этом сообщили агентству Reuters два источника, осведомленные с визитом, на условиях анонимности.

Что известно

Главный переговорщик Украины Рустем Умеров заявил в воскресенье, что переговоры с официальными лицами США по урегулированию почти четырехлетней войны с Россией продолжатся на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) на этой неделе.

Трамп лично посетит встречу в этом году, после того как в прошлом году обратился к собранию по видеосвязи. Его будет сопровождать большая делегация США.

Кремль заявил, что готовится принять посланника Трампа Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Москве для мирных переговоров по Украине, но даты еще не определены.

Дмитриев посетил США в декабре и на протяжении двух дней встречался с Уиткоффом и Кушнером. По возвращении из поездки он провел брифинг для Путина.

Позже Уиткофф и Кушнер встретились с официальными лицами Украины и Европы, а затем в отдельности с украинской делегацией во главе с Умеровым. Уиткофф назвал переговоры "продуктивными и конструктивными".

Трамп и Путин обсудили войну в Украине во время телефонного разговора 29 декабря, который Белый дом назвал «позитивным».

В интервью агентству Reuters 14 января Трамп заявил, что Украина, а не Россия, тормозит потенциальное мирное соглашение, что резко контрастирует с заявлением европейских лидеров.

Ранее у Путина посмеялись над Европой из-за заявления Трампа о дополнительных пошлинах. Так, Дмитриев грубо указал на возможные последствия президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

«Уважаемая Урсула "Пфайзер" фон дер Ляйен, не провоцируйте папочку! Заберите назад 13 солдат, отправленных в Гренландию. Вы можете получить дополнительный тариф 1% на каждого отправленного солдата», — написал он.