- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 523
- Время на прочтение
- 2 мин
Переговоры о мире: Путин отправил своего посланника в Давос
Путинский посланник в Давосе должен встретиться с американцами.
Специальный посланник президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев на этой неделе посетит швейцарский курорт Давос. Там он проведет встречи с членами американской делегации на полях Всемирного экономического форума.
Об этом сообщили агентству Reuters два источника, осведомленные с визитом, на условиях анонимности.
Что известно
Главный переговорщик Украины Рустем Умеров заявил в воскресенье, что переговоры с официальными лицами США по урегулированию почти четырехлетней войны с Россией продолжатся на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) на этой неделе.
Трамп лично посетит встречу в этом году, после того как в прошлом году обратился к собранию по видеосвязи. Его будет сопровождать большая делегация США.
Кремль заявил, что готовится принять посланника Трампа Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Москве для мирных переговоров по Украине, но даты еще не определены.
Дмитриев посетил США в декабре и на протяжении двух дней встречался с Уиткоффом и Кушнером. По возвращении из поездки он провел брифинг для Путина.
Позже Уиткофф и Кушнер встретились с официальными лицами Украины и Европы, а затем в отдельности с украинской делегацией во главе с Умеровым. Уиткофф назвал переговоры "продуктивными и конструктивными".
Трамп и Путин обсудили войну в Украине во время телефонного разговора 29 декабря, который Белый дом назвал «позитивным».
В интервью агентству Reuters 14 января Трамп заявил, что Украина, а не Россия, тормозит потенциальное мирное соглашение, что резко контрастирует с заявлением европейских лидеров.
Ранее у Путина посмеялись над Европой из-за заявления Трампа о дополнительных пошлинах. Так, Дмитриев грубо указал на возможные последствия президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
«Уважаемая Урсула "Пфайзер" фон дер Ляйен, не провоцируйте папочку! Заберите назад 13 солдат, отправленных в Гренландию. Вы можете получить дополнительный тариф 1% на каждого отправленного солдата», — написал он.